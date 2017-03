¡Pucha, que te hacen reír!

Bajo la dirección de Diego Reinhold, el espectáculo de humor interpretado por Malena Guinzburg, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao y Diego Scott desembarca hoy en nuestra ciudad

Durante el transcurso de 2011, Pablo Fábregas, Malena Guinzburg, Fernando Sanjiao y Diego Scott, todos ellos comediantes, conformaron un grupo que comenzó a presentarse en distintos puntos de Buenos Aires. Bajo la dirección del humorista Diego Reinhold, el grupo fue asumiendo nuevos proyectos que los llevaron a consolidarse arriba de las tablas.

En la actualidad, los artistas están presentando Pucha, un espectáculo de humor que utiliza diferentes recursos para llevar a cabo un relato irónico y lleno de comicidad. To­mando como punto de partida al género stand up -la especialidad de los cuatro humoristas-, el show trae a las tablas una propuesta más dinámica que incluye videos multimediales, coreografías, luces y sombras que apelarán a comprometer toda la atención de los espectadores presentes.

Durante una entrevista íntima con este medio, Diego Scott, uno de los referentes de Pucha, se expresó sobre la presentación que brindarán en la ciudad esta noche a las 21, en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10 nº 733.

—¿Cuál es la propuesta de Pucha?

—Es un show principalmente de stand up, pero hacemos otras cosas. Al habernos presentado en el Paseo La Plaza en una sala para 500 personas, con un escenario e infinitas posibilidades técnicas que van más allá de lo clásico del stand up, que se puede realizar en un bar solo con un micrófono y nada más, nuestra idea fue formar algo más grande, que tuviera que ver no solo con lo teatral o con el simple hecho de un monólogo. Es por ello que agregamos otras interacciones artísticas.

—¿Qué tipo de humor manejan arriba del escenario?

—El humor está presente desde que abonás la entrada, te sentás en la butaca con la música de entrada y oís los textos que lee la locutora, hasta el último minuto que dura el espectáculo. Pudiendo hacer algo más que stand up o monólogos, nos gusta aprovechar esta posibilidad y llevarlo a cabo. Se vuelve posible gracias a una sala de teatro, con luces, equipos y proyectores. Además, la gente, cuando viene a alguna función y se encuentra con una presentación humorística así, lo agradece muchísimo, porque claramente ven que hay mucho esfuerzo y trabajo invertidos en lo que hacemos. Como visualmente tratamos de impactar, creo que la buena recepción del público tiene que ver con eso.

—¿Cómo se llevan con el público?

—La respuesta siempre fue positiva. A lo largo de estos años hemos ido creciendo como grupo y como espectáculo. El primer show que hicimos fue Cachivache. Después continuamos con una propuesta mayor, que fue Canchero, Muy canchero y ahora Pucha. El público fue creciendo a la par nuestra.

En cada show vamos encontrando gente que se acerca a Buenos Aires para ver la función en el Paseo La Plaza. Hay un momento en el que charlo con los presentes y sondeamos de dónde es el público. Allí nos enteramos de que vienen desde Campana y Moreno, entre otros lugares. Así que no solo vienen a vernos desde CABA, sino que también estamos presentes de alguna manera en el Gran Buenos Aires, porque la gente hace el esfuerzo de venir hasta el centro para vernos.