Por infiel

Punto final para la pareja ícono de Hollywood

Luego de rumores de crisis, asperezas y celos desmedidos, se confirmó la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, una de las duplas más glamorosas y envidiadas del mundo del espectáculo

Desde que explotó en los medios, la historia de amor entre Angelina Jolie y Brad Pitt fue sórdida, o por lo menos escandalosa. Ambos se conocieron en la grabación de Sr. y Sra. Smith y la química entre ellos fue innegable desde el primer día. En ese entonces, el actor estaba casado con Jennifer Aniston, y Jolie venía de terminar su matrimonio con Billy Bob Thornton. En ese contexto su unión fue la comidilla del mundo del espectáculo.

Ahora, la noticia de la ruptura de uno de los matrimonios más longevos de Hollywood, tomó por asombró a más de uno. Recordemos que desde que pasaron por el altar en 2014, la pareja venía atravesando varios idas y vueltas: de las fotos en donde se los veía discutiendo, a los reiterados problemas de salud de Angelina y los rumores de terceras en discordia. Todo eso terminó desgastando a la pareja. “Diferencias irreconciliables”, aseguró ante la corte la actriz de 41 años quien fue la que solicitó el divorcio, además de pedir la custodia completa de los seis hijos de la pareja: Maddox, Pax y Zahara, los pequeños que adoptaron los actores, y Shiloh, Vivienne y Knox, sus hijos biológicos.

Primero, los niños

Tras conocerse la noticia y pese a los rumores, los implicados aseguraron que la separación no se debe, bajo ninguna circunstancia, a la existencia de terceros de por medio. El conflicto entre Angelina y Brad surgió por un asunto relacionado con sus hijos.

Ella habría pedido el divorcio porque está en desacuerdo con la forma y los métodos con que, ahora, su expareja educa a sus hijos. También existe la hipótesis de que el actor habría recaído en el uso de ciertas sustancias como marihuana y alcohol, sufriendo repentinos ataques de ira.

Ante tal revuelo, Pitt decidió romper el silencio con un comunicado enviado a la revista People, en el que expresó: “Estoy muy triste por esto, pero lo que más importa ahora es el bienestar de nuestros hijos”. Además agregó: “Ruego a la prensa darles el espacio que se merecen durante este tiempo difícil”.

Millones en juego

Mientras aún continúa el asombro, muchos se preguntan qué pasará con la fortuna que la pareja amasó durante más de una década. Si bien ambos estuvieron solo dos años casados, la dupla supo consolidar una gran familia y afianzar sus respectivas carreras.

Actualmente, el caudal de la actriz está valuado en unos US$ 160 millones, de acuerdo a la Celebrity Net Worth. El último año, la Academy Award indicó que Angelina ganó cerca de US$ 15 millones. En cuanto a Brad, su fortuna está valuada en US$ 240 millones, aunque por el momento no se dio a conocer si parte de ese dinero se dividirá en el divorcio o si Angelina le solicitará la pensión alimenticia al actor para mantener a sus seis hijos.

Aparentemente, la fortuna generada durante el matrimonio se dividirá en partes iguales, como se acordó en el contrato prenupcial.