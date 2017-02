¿Qué habrá de nuevo en la tele en 2017?

Este año las cadenas televisivas estadounidenses apuestan a inundar la pantalla con producciones audiovisuales. A continuación, un repaso por las más sobresalientes

Como hace unos días informó diario Hoy, en el año 2016 solo en Estados Unidos salieron al aire 455 series, entre televisión abierta, por cable y las nuevas plataformas de streaming. Para este año, la cifra podría aumentar con apuestas que sobresalen en cada una de las cadenas más importantes del país del norte.

De todas maneras, estrenar una producción no siempre es tarea fácil. Muchas deben primero desarrollar un piloto para poder ser aprobadas luego de un largo proceso que incluye visionados de directivos y pruebas de audiencia. Sin embargo, para otras, su lugar en el aire ya es algo seguro.

Las novedades de ABC

La cadena ABC tiene tres historias ya confirmadas. En primer luegar, The inhumans, un proyecto basado en los cómics de Marvel que nació para cine pero bajó a la TV. Igualmente promete espectacularidad, ya que sus dos primeros episodios se estrenarán en IMAX antes de pasar a la pantalla chica. Por otro lado está Ten days in the valley, drama en el que a una productora de una serie policial le secuestran a su hija siguiendo la trama del show que produce. La restante es Somewhere between, adaptación de una ficción coreana en la que una madre está convencida de que van a asesinar a su pequeña y es tomada por loca por todos los demás.

Entre las que aún tienen que pasar un proceso de prueba se destacan The good doctor, de David Shore, el creador de la exitosa Dr. House, sobre -nuevamente- un cirujano que tiene habilidades impresionantes para su profesión, pero por padecer del síndrome de Savant sus capacidades intelectuales son menores que los de una persona promedio. El otro proyecto que promete es la comedia Libby & Malcolm, con Felicity Huffman y Courtney B. Vance, sobre dos políticos con opiniones muy diferentes sobre la realidad. Su problema es mucho mayor de lo que parece, ya que están casados.

CBS apuesta por la ciencia ficción

Salvation es una creación de Alex Kurtzman en la que dos técnicos avisan a un oficial de bajo rango del Pentágono que quedan seis meses para que un asteroide gigante impacte con la Tierra. El guionista de Marte escribió Misson control, una historia sobre un grupo astronautas y científicos de la NASA que tienen una misión de la que depende el resto de la humanidad.

FOX jugará fuerte

Una de las cadenas más importantes tiene dos proyectos que parecen destinados a triunfar. El primero que ya está confirmado para estar en el aire es Orville, una creación de Seth MacFarlane (Padre de familia, Ted), quien escribirá y protagonizará junto a Adrianne Palicki. Esta comedia se centrará en una nave de exploración interestelar, pero que es de las menos brillantes de la Tierra.

La empresa fundada por Rupert Murdoch seguirá haciendo valer sus derechos sobre los X-Men. De este modo, estrenará una nueva historia aún sin título creada por Matt Nix (Burn notice), con Bryan Singer dirigiendo el piloto, en el que un matrimonio tiene que huir al descubrir que su hijo es un mutante. En la realidad en la que estará ambientada la serie, las políticas de los humanos para con los que poseen el gen X no son demasiado alentadoras para estos últimos. Además, Ridley Scott producirá The passage, una adaptación de fantasía sobre una chica llamada Amy, quien deberá salvar a la humanidad en un mundo con vampiros y conspiraciones gubernamentales.