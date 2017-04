Grandes directores

Quentin Tarantino, una marca registrada

El norteamericano es uno de los grandes realizadores contemporáneos. Ganador de dos premios Óscar, es uno de los preferidos del público y la crítica

La obra cinematográfica de Quentin Tarantino, nacido en Tennessee, Estados Unidos, el 27 de marzo de 1963, está plenamente asociada al cine negro. Lo visceral de sus imágenes y un humor que se caracteriza por ser política, religiosa y éticamente incorrecto recorren cada fotograma de su gran filmografía, que comenzó con Perros de la calle en 1992. Es importante mencionar que todas las películas del director ocurren en un mismo universo. Es así que un grupo de soldados que odian a los nazis no hubiera existido sin la historia de Los ocho más odiados. Tampoco existirían las espadas de Hattori Hanzo en Kill Bill. ¿Cómo está unido todo eso? Quizá algún día un estudioso del cine pueda juntar todas las piezas. Lo importante es que este gran realizador, que ganó dos premios Óscar a mejor guión por Pulp fiction y Django sin cadenas, ha generado un culto alrededor de su obra. Pero esta tiene fecha de vencimiento, ya que Quentin se retirará después de su décima película y solo le faltan dos para llegar a ese número, entre ellas el volumen 3 de Kill Bill.

¿Cómo es trabajar con el cineasta?

Kirk Baltz (ACTOR)

Después de haber escrito el libreto de Perros de la calle (1992), Tarantino recién pudo llevarlo adelante tras conocer a Harvey Keitel (Thelma y Louise). De hecho, en el presupuesto original se consideraban muy pocos gastos y los diferentes papeles iban a ser repartidos entre amigos cercanos, para estirar los acotados fondos. Claro que Keitel sabía que había dado con una mina de oro y por eso le abrió varias puertas al joven Quentin, quien se acordó de él y lo volvió a convocar en Pulp fiction (1994). En esto coincidió Kirk Baltz, que en el filme de 1992 interpretó al oficial de Policía secuestrado y torturado por Mr. Blonde (Michael Madsen): “Mi agente me consiguió una audición y cuando leí el libreto fue como ¡Dios! ¿Qué es esto?, nunca había leído algo así”, dijo el intérprete a diario Hoy. Tiempo después, Baltz se reencontró con Tarantino en Asesinos por naturaleza, donde hizo del camarógrafo de un periodista interpretado por Robert Downey Jr.

–¿Qué significó participar de Perros de la calle?

–Fue maravilloso, fue el primer filme importante de Quentin. Los diálogos se sentían libres y espontáneos, como si todos solo estuvieran hablando, contando historias. También me gustó la composición del filme con los flashbacks (recurso cinematográfico de intercalar en una historia hechos anteriores).

–¿Cómo conseguiste el papel?

–Audicioné como cinco veces para hacer de Mr. Pink (Steve Buscemi) o Mr. Orange (Tim Roth). Era un gran fan de Tim, había visto algunas de sus películas, y había trabajado con Buscemi. Ambos ya tenían carreras y eran grandes nombres. La audición fue buena, pero me dijeron que no iba a tener ninguno de los roles importantes, que había muchos papeles más chicos, si había alguno que me gustaba. Entonces dije que me interesaba el policía, porque atraviesa toda esa tortura y no delata a Tim Roth. El resto es historia.

–¿Qué te gustó del guión?

–Es increíble porque todo es tan rico y está tan ahí, casi shakespeariano. Aporté una línea que le gustó a Tarantino: estábamos ensayando las escenas de la tortura y Quentin me dijo “quiero que hagas todo lo que puedas para que Michael Madsen deje de hacer todo lo que hace”. Así que dije “tengo un hijo”, porque sabía que él había sido padre. Y él paró, se dio vuelta y dijo “no puede decir eso”. Pero Quentin le respondió que le encantaba y Michael se enojó un poco por eso.

–¿Qué recuerdos tenés del rodaje?

–Otra de las cosas que me gustó del filme fue que todo el galpón estaba iluminado como si estuviéramos haciendo una obra de teatro. Hay una escena entera que Harvey Keitel va a cerrar una puerta que se abrió accidentalmente, y cruza toda la escena para hacerlo, y eso está en la película. Es brillante.

–¿Qué te gustó de la dirección de Tarantino?

–Es tan específico cuando escribe, que no siento que realmente tenga que hacer demasiado, su dirección es muy mínima. Sabe dónde quiere las cámaras, tiene sus ideas, sabe dónde cortar. Amo que escriba como un actor. Estudió actuación y confía en los actores más que muchos que quizás no tienen la historia o el background suyo. No volvimos a trabajar más, pero ojalá suceda algún día.

“Fue una de las mejores experiencias de mi vida”

Roger Avary (GUIONISTA)

La segunda gran producción de Quentin fue Pulp fiction, una obra maestra que contó con un elenco bien cargado, con gente que ya había visto el tipo de película que era capaz de hacer Tarantino. En esa oportunidad, la escritura fue compartida con su amigo Roger Avary, quien había desarrollado algunas líneas para Perros de la calle. “Fue, por supuesto, una de las mejores experiencias de mi vida”, reveló Avary en diálogo exclusivo con este medio.

–¿Cómo fue escribir con Quentin?

–Éramos mejores amigos, y yo todavía lo amo como a un hermano, aunque no nos seguimos viendo. Cuando dos personas trabajan tan juntos como lo hicimos se comparte mucho espacio mental y es muy emocionante, especialmente cuando el cerebro de alguien es tan brillante como el de él. En estos días estoy escribiendo con mi hija, Gala, y es una experiencia igualmente dinámica, aunque totalmente diferente.

–¿Cuál fue la mejor parte de haber rodado Pulp fiction?

–Mi recuerdo favorito fue probablemente ver a Bruce Willis en el set por primera vez. ¡Era el maldito John McClane (su personaje en Duro de matar) interpretando mis palabras! Había escrito esas escenas para Matt Dillon, y lo estaba buscando a él, pero cuando lo vi a Bruce quedé totalmente impactado. Quentin hizo una gran elección.