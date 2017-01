¿Quién es el tercero en discordia entre Barbie y Cande?

Con el conflicto debatiéndose en los medios y en las redes sociales, luego de que la hija de Nazarena Vélez dejó de seguir (y luego se arrepintió) a la hija del Cabezón Ruggeri en Twitter e Instagram, la primera hipótesis que salió a la luz era que las jóvenes se habían distanciado por el futbolista Sebastián Driussi. Sin embargo, el tercero en discordia no es él.

Según Ángel de Brito, el responsable de quebrar la relación entre Barbie y Cande fue Tato Pernía, un joven que no pertenece al ambiente artístico: “Finalmente dimos con el tercero en discordia. Ellas mintieron en las notas. Había un pibe en el medio. Decían que era el jugador de fútbol, pero no, este vende fundas de celulares”, dijo el conductor de Los ángeles de la mañana.

Pero la nueva versión periodística no quedó ahí, Andrea Taboada entrevistó a Tato, quien asumió su buena onda con ambas, y tomó partido por una de ellas. “Puede ser que yo tenga buena onda con Barbie, pero no estuve con las dos... Esto me trae líos porque corté hace poco con mi novia”, dijo el muchacho en cuestión. ¿Cómo seguirá este culebrón?