¿Quién será Batichica en la gran pantalla?

Warner Bros. planea llevar al cine a la mítica heroína y está en la búsqueda de la joven perfecta para encarnarla. En esta nota, un repaso de las posibles candidatas

En esta era de superhéroes y franquicias renovadas, un personaje que aún no ha tenido la oportunidad de brillar en solitario en la pantalla grande es Batichica (Batgirl). Frente a esta deuda histórica, Warner Bros. puso manos a la obra para llevar a la heroína al cine como prioridad, sobre todo después del sorpresivo éxito que tuvo el filme de la Mujer Maravilla (Wonder Woman) protagonizado por Gal Gadot.

Si bien puso este trabajo en pausa, el encargado de dirigir el filme será Joss Whedon, quien está bastante familiarizado con llevar adelante una producción encabezada por una mujer: fue el creador, director, guionista y productor de la exitosa serie televisiva Buffy, la cazavampiros. Pero lo que aún no se sabe es quién será la joven que encarne a Batichica en el cine. A partir de una fuente que está trabajando en el arte de la película, se aventuraron varios nombres que podrían servir para el papel.

La primera en la lista es Katherine Langford, uno de los nombres más solidos entre las opciones. La actriz viene de hacer una interpretación extraordinaria en 13 reasons why, la serie original de Netflix que se convirtió en una de las más populares de 2017 al presentar a Hannah Baker (Langford), una joven que en una serie de casetes relata los motivos por los cuales decidió suicidarse.

Por su parte, Elle Fanning es otra de las actrices en consideración. La hermana menor de Dakota no paró de hacer películas desde su infancia, y actualmente protagoniza The beguiled, la nueva película de Sofia Coppola.

Otra que quiere dar pelea es Emma Roberts, quien busca obtener el papel superheroico. Con trayectoria en American horror story y buena carrera en televisión, podría dar un salto enorme a la gran pantalla. Jane Levy (No respires, The evil dead) y Margaret Qualley, de The leftovers, son dos nombres que también tienen grandes chances de hacerse un lugar en el ambicioso casting.