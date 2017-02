Rápido y furioso será un espectáculo callejero

“Se convertirá en un show en vivo que desafíe las leyes de la física”, dijeron sus productores

Los responsables de la saga cinematográfica protagonizada por Vin Diesel, que lanzó al estrellato al fallecido Paul Walker, anunciaron ayer un evento que enloquecerá a todos sus fanáticos. Universal Pictures comunicó su alianza con Brand Events para comenzar la gira el próximo 18 de enero.

Los productores de este suceso aseguraron que el público que se acerque a ver el espectáculo se encontrará con los autos de la saga repitiendo tomas memorables de cada una de las ocho películas de Rápido y furioso. “Transformará la industria del entretenimiento en vivo de la misma manera que la franquicia redefinió el género de acción”, aseguró Vince Klaseus, el presidente de Desarrollo de la marca de Universal.

Según Klaseus, los fanáticos podrán experimentar todo lo que aman de los filmes en vivo, convirtiéndose en el centro de la acción. Los vehículos realizarán acrobacias en un set que recreará los sectores donde se corrían las carreras clandestinas en Los Ángeles.

Chris Hughes y James Cooke-Priest, quienes se encargaron de realizar el show en vivo del programa británico Top Gear, serán los responsables de esta nueva propuesta de Universal Pictures. “Está preparada para ser la producción automovilística en directo más espectacular de la historia”, aseguró Cooke-Priest.

La octava entrega de la saga, The fate of the furious, llegará a los cines el próximo 13 de abril. Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham y Kurt Russell serán algunos de los protagonistas de esta nueva película.