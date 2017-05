Rápidos y furiosos 8 entró en el “club del billón”

La octava entrega de la saga Rápido y furioso, The fate of the furious, cruzó la barrera de los mil millones de dólares, monto que en inglés se denomina “un billón”. En menos de tres semanas, la película se instaló como una de las más vistas.

Lo curioso de la enorme recaudación que viene sumando diariamente la cinta protagonizada por Charlize Theron, Vin Diesel y Dwayne Johnson tiene que ver con el aporte de las salas que no son norteamericanas. En este sentido, solo el 20% de los 1.066 millones de dólares que lleva embolsados la productora proviene de los cines de EE. UU.

Ahora, la nueva producción de la franquicia de Rápido y furioso intentará seguir los pasos de su predecesora, Furious seven, que se metió en el top 10 de los filmes más rentables. En la tabla, liderada por Avatar con US$ 2,788 millones, la séptima película de la saga está ubicada en el puesto número 6. Durante el fin de semana, la obra alcanzó los dos millones de espectadores en el país y se convirtió en la más elegida por los argentinos.