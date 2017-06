Reconocen a Yoko Ono como coautora de "Imagine" junto a John Lennon

Promediaba la década de 1980 cuando John Lennon dijo que debería haber incluído a Yoko en los créditos de la canción pero que no lo hizo por machismo.



Treina años después de aquella confesión, Yoko Ono espera ser incluida como coautora en los créditos de Imagine, la canción de su marido John Lennon compuesta en 1971 y, para ello, ha iniciado acciones legales.

La revista Variety ha dado la noticia, que remite como fuente a la National Music Publishers Association, un sindicato de compositores cuyo presidente, David Israelite, ha respaldado las aspiraciones de la artista japonesa.

Imagine fue el gran éxito de John Lennon en su carrera posterior a The Beatles. El músico dijo en su momento que la inspiración de la canción venía de Grapefruit, un libro de poesías de su mujer que incluye frases como: "Imagine your head filled with pencil leads / Imagine one of them broken".

En una entrevista en la BBC, en 1980, Lennon dijo que su mujer no aparece como coautora de Imagine porque él "se puso macho" (con la palabra macho pronunciada en español).

SE PUSO "MACHO" | Reconocieron a Yoko Ono como coautora de #Imagine junto a John Lennonhttps://t.co/en4NZvOjzE — Diario HOY (@diariohoynet) 15 de junio de 2017