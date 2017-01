Ricardo Darín criticó a Macri

En su raid mediático para promocionar Nieve negra, su última película, el actor argentino aprovechó para criticar la gestión de Mauricio Macri.

“Creo en su buena voluntad para sacar adelante el país, pero estamos averiguando si lo puede hacer o no”, comenzó, otorgándole cierto crédito. Pero luego analizó la realidad del país y fue muy duro: “La sensación que yo tengo es que hay mucha gente que la está pasando mal. La pregunta que me hago es ¿hasta cuándo puede soportar la gente? Cuando uno empieza a percibir la sensación de que las cosas están bien orientadas, se calma. Yo no me siento muy calmo en ese sentido, me parece que hacen falta muchas cosas”.

El actor @BombitaDarin se refirió a quienes no tienen trabajo

