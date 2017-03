Rocío Gancedo contó que fue abusada a los 6 años

El manager de la ex Gran Hermano publicó una conversación en la que la rubia revela que fue abusada con la complicidad de su madre

La ex Gran Hermano Rocío Gancedo hace ya varias semanas que viene atravesando una depresión, enfermedad por la cual decidió internarse por su cuenta en la clínica Argos de psiquiatría dinámica. Ahora, se conocieron detalles reveladores de los motivos de su estado de tristeza

Su manager Jorge Zonzini publicó ahora un audio en el que ella misma le cuenta alguna de las razones que la llevaron a su actual situación. Allí, la rubia relata que fue abusada por una mujer, y con la complicidad de su madre, cuando tenía 6 años.

La confesión de Gancedo partió de una fuerte discusión con su madre. “Me empecé a arrancar los pelos. Me sentí como cuando tenía seis, en la época del abuso, me caí al suelo, me desplomé”, le contó a Zonzini por teléfono.