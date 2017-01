Rogue one se unió al club del billón

El spin-off de Star Wars consiguió un nuevo récord de recaudación, el cual solo había sido alcanzado por otras 27 películas anteriormente

Desde que adquirió Lucasfilm, la productora de George Lucas, el éxito no tiene techo para Disney. En esa movida se hizo con los derechos de explotación de la saga Star Wars, y con las dos películas que estrenó superó los mil millones de dólares de recaudación a nivel global. Rogue one: una historia de Star Wars, estrenada el 16 de diciembre pasado, superó este fin de semana esa cifra. El hito se vuelve más importante por la sencilla razón de que aún no ha sido estrenada en el segundo mercado más importante del mundo: China.

La película dirigida por Gareth Edwards cuenta la historia de un grupo multiétnico que tiene como misión robar los planos de la Estrella de la Muerte, un arma letal capaz de destruir un planeta entero. La historia se desarrolla entre Episodio III: la venganza de los Sith y Episodio IV: una nueva esperanza, y logró superar la cifra tal como lo hizo su predecesora, Episodio VII: el despertar de la Fuerza, dirigida por J.J. Abrams.

La diferencia es que Rogue one necesitó poco más de un mes, mientras que la cinta protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac hizo lo propio en solo 12 días. Lo que le será imposible de emular de su compañera de franquicia, salvo un milagro en China, es superar los 2 billones de dólares.

El liderazgo de Disney

El año pasado fue brillante para la compañía creada en 1923 por Walt Disney, actualmente presidida por Bob Iger. Todo se debió al éxito de

Zootopía, Capitán América: civil war y Buscando a Dory, entre otras, que también se unieron al club del billón, pero además a otros filmes como El libro de la selva y Doctor Strange. En total, la compañía del ratón Mickey recaudó US$ 7.605 billones en 2016 y superó el récord que Universal Studios había conseguido en 2015 con US$ 6.890 billones.

Este año comenzó viento en popa para la compañía gracias a Moana: un mar de aventuras, que ya superó los US$ 500 millones.

De la mano de Star Wars, Disney ejerce un liderazgo que solo tenderá a aumentar cuando, por ejemplo, haga valer los derechos de Indiana Jones que también adquirió con la compra de Lucasfilm.