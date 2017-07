Roto: la súper banda del under platense

Encabezada por los cantantes de Pérez y Mostruo!, referentes de la ciudad, la agrupación comenzó a realizar shows más íntimos y ahora está enfocada en sacar su primer disco

Está claro que Él Mató a un Policía Motorizado es la banda del under local que se instaló en lo más alto del circuito, pero si se piensa en conjuntos que estén en los escalones superiores, no se puede omitir a Mostruo! y Pérez. Por eso, la unión de Kubilai Medina y Ramiro Sagasti, los vocalistas de estas últimas dos agrupaciones, en un nuevo proyecto no puede terminar en otra cosa que en una promesa de buena música.

Así nació Roto, la súper banda del under platense, cuya formación completan Faustina Sagasti, la hija de Ramiro, y Santiago Monroy.

En diálogo con Hoy, Faustina habló del nacimiento del grupo y del disco debut que asoma en el horizonte del conjunto, que mañana se presenta en diagonal 78 y 61, en el marco del Ciclo Gomoso.

—¿Cuál fue el origen de Roto?

—A principios del año pasado me empecé a juntar para tocar con mi papá, muy tranquilos. Después surgió la idea de sumar a otros integrantes, entonces convocamos a Santiago, un amigo mío desde hace varios años, y a Kubilai, que me conoce desde que nací y es como un tío. Armar la banda fue una idea fantástica.

—¿Cómo fueron los primeros ensayos?

—En la primera reunión ya teníamos un montón de temas armados, las canciones eran de Ramiro y de Kubilai. Dos semanas después surgió la primera fecha, así que enfocamos la energía en ensayar a full. Fue genial porque desde el primer instante tuvimos una conexión increíble. Así fue que hicimos la primera presentación, nos gustó como salió el vivo, acompañados por nuestras familias y amigos. Comenzaron a surgir más fechas y en este año ya tocamos muchas veces. Estamos muy contentos.

—¿Están pensando en hacer un disco?

—Sí, estamos re manija. Tocamos tanto que ya queremos meternos en el estudio. Por ahora, grabamos algunas cosas y en las vacaciones seguiremos trabajando en el disco. Ramiro y Kubilai son los que escriben mientras que Santi y yo armamos las bases. El proceso de grabación y edición será autogestivo, así que no tenemos apuro para sacarlo rápido.