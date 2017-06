Se acabó el amor: Rocío Oliva confirmó la ruptura con Maradona

Luego de semanas de especulaciones y tras los escandalosos audios del exjugador, la joven reveló que ya no son pareja. “Estamos cada uno por su lado”, aseguró

La relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva estuvo llena de altibajos y fue bastante caótica. La dupla tuvo sus idas y vueltas pero este corte que tuvieron hace algunas semanas parece ser el definitivo.

Vale recordar que ella está instalada en Buenos Aires desde hace un tiempo, mientras que Diego sigue en Dubai. Esta distancia que mantienen fue el primer síntoma de la crisis y luego llegó la confirmación del exdelantero. “Estoy solo”, aseguró Maradona, al mismo tiempo que trascendían escandalosos audios que lo vinculaban con Gisela Ramírez Méndez, una joven de 27 años integrante de la comparsa Arandú Beleza. “Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá”, dice el Diez en uno de los polémicos mensajes de voz que se difundieron.

Ahora, fue Oliva quien confirmó la ruptura. “Estamos cada uno por su lado, pero estoy bien, tranquila”, indicó en una nota para el noticiero de Canal 9. Luego, al ser indagada sobre una posible reconciliación a futuro, sentenció: “No, yo creo que así estoy bien y él también está bien, seguramente. Vamos a ver cómo sigue esto, nunca se sabe... Lo importante es la tranquilidad”, completó la joven.

Por último, Rocío remarcó que ya no busca tomar contacto con Maradona pese a que él la sigue llamando. “Seguimos hablando, pero hace 2 o 3 días que yo no le respondo, ahí estamos. El diálogo es de primera. Malos términos no hay. Siempre estuvo todo bien, no puedo decir nada sobre eso”, finalizó.