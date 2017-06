Se agotaron las entradas y U2 agrega una fecha más en el Único

La banda irlandesa U2 debió agregar una nueva fecha para el miércoles 11 de octubre en el Estadio Único de nuestra ciudad, luego de agotarse las localidades del recital previsto para el día anterior, en el marco de la gira The Joshua Tree Tour.

En sus shows en La Plata, los músicos irlandeses se presentarán con el ex Oasis, Noel Gallagher' y su High Flying Birds como banda invitada.

La Joshua Tree Tour arrancó el pasado 12 de mayo en Vancuver, Canadá, y actualmente se encuentra desarrollando su periplo norteamericano, con actuaciones en Filadelfia, Washington, Toronto y Boston para recorrer Europa en julio y agosto, volver a Estados Unidos en septiembre y presentarse en octubre en Latinoamérica, con fechas en Ciudad de México (3 y 4),Bogotá (7), La Plata (10 y 11), Santiago de Chile (14) y San Pablo (19).

"The Joshua Tree" ("El árbol de Josué"), es el quinto álbum de estudio de la banda irlandesa y fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois, y dejó registradas canciones como "With Or Without You", "Where The Streets Have No Name" o "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Las entradas para la primera fecha de U2, que salieron a la venta anoche se agotaron inmediatamente y por eso confirmaron un nuevo show para el miércoles, cuyas entradas se podrán conseguir a través de la plataforma de Ticketek a partir del próximo miércoles.