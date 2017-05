Se define si El Polaco queda detenido por violencia de género

El juez Guillermo Atencio tomará su decisión en el transcurso de la jornada, en base a las denuncias presentadas por Valeria Aquino, expareja del cantante

Hoy no será una jornada más para Ezequiel Iván López Cwirkaluk, más conocido como El Polaco. Es que el juez Guillermo Atencio, quien entiende en la causa sobre violencia de género en la que el cantante está implicado, será el encargado de tomar la decisión sobre si sigue en libertad o queda detenido, luego de que todas las partes se presentaron a prestar testimonio.

Es que en la jornada de ayer, el ídolo tropical finalmente se presentó junto a su abogado en Tribunales. Así se lo confirmó a este medio una fuente judicial que agregó que el músico fue encapuchado para no ser reconocido por la prensa.

La intención de Atencio, según le relató a diario Hoy, es resolver esto bien, “mirar todos los puntos de la causa” antes de tomar la decisión, ya que es una denuncia trascendente en los medios, por lo cual manifestó querer fundamentar todo y no cometer ningún tipo de error.

Cabe destacar que esta causa pertenece a la Justicia Penal, se encuentra en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) nº 13 y estuvo a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, que analizó las piezas del rompecabezas que presentó Valeria Aquino, expareja del artista y madre de su hija Alma. La mujer presentó seis testigos, entre los que se encuentra la periodista Fernanda Iglesias, pero además la prueba documental se completó con fotografías, y declaraciones. Ruffino, una vez que analizó todo, le solicitó a Atencio la detención de Cwirkaluk, quien durante la jornada deberá presentarse a cuerpo técnico del Juzgado de Familia nº4.

“Tengo videos del Polaco pegándome”

En vísperas de esta decisión, Aquino volvió a dar su versión de los hechos. “Me parece triste que tome esto como un reality. Se lo está denunciando por violencia. Eso pasó, ocurrió, que no se haga cargo públicamente está en él. También me parece muy triste tener que aclararles que no pasa alimentos”, comenzó a contar la madre de Alma (3), y luego continuó: “Tengo seis testigos que ya declararon en la causa y presentamos videos con las fechas. También presenté las charlas de cuando estuve en Córdoba, en las que él me dice: Por favor, no te vayas. Pasa que me pongo loco y no quiero que se te acerque nadie. ¡Es una locura! Me encerró en la habitación de Córdoba. Él volvió a las ocho de la mañana y recién ahí me abrieron la puerta”.

Además, la exnovia del Polaco confirmó que: “Hay bastantes videos, pero de eso mucho no te puedo decir porque mi abogado me dijo no hable hasta que lo resolvamos. Una vez que se resuelva, se puede ver. Pero igual no quiero mostrar un video en donde me están pegando. Me parece demasiado. Y se ve que es él”.