Se entregaron los premios Cóndor de Plata a lo más destacado del cine nacional

La asociación de cronistas reconoció a lo mejor de la industria cinematográfica argentina en una noche cargada de homenajes

La 65a entrega de los premios Cóndor de Plata, que otorga la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en reconocimiento a las mejores películas argentinas estrenadas en la temporada 2016, se llevó a cabo ayer en el Centro Cultural Néstor Kirchner.

“Fue realmente divertido filmar El ciudadano ilustre. Las situaciones que causan gracia en el filme también nos divirtieron a nosotros. Nos costaba no tentarnos. La película tiene algo muy lúdico, de juego actoral, y trabajar con Mariano Cohn y Gastón Duprat fue muy bueno”, recordó el intéprete Manuel Vicente sobre el filme que estuvo nominado en varias categorías.

En los primeros minutos de la ceremonia, Miguel Ángel Solá recibió el premio a la trayectoria e indicó: “El cine nacional es un espacio en donde he visto desfilar grandes talentos. Este premio es para mi mujer, que es lo más hermoso que me pudo pasar en la vida y para mis tres hijas. Además, para la gente joven que se inicia en esto”.

Otra de las homenajeadas fue la artista Ana María Picchio quien no pudo ocultar su felicidad en un emotivo discurso. “La trayectoria es haber encontrado el camino en esto tan lindo que hacemos”, indicó.

Gilda fue una de las primeras producciones ganadoras luego de que Lautaro Delgado recibiera el premio a mejor actor de reparto.

El máximo galardón fue para la película “La luz incidente”, de Ariel Rotter.

Todos los premios

- Mejor Película: “La luz incidente”, de Ariel Rotter

- Mejor Dirección: Lorena Muñoz por “Gilda, no me arrepiento de este amor”

- Mejor actriz: (Ex aequo) Natalia Oreiro por “Gilda, no me arrepiento de este amor” y “Érica Rivas” por La luz incidente

- Mejor actor: Oscar Martínez por “El ciudadano ilustre”

- Mejor actriz de reparto: Susana Pampín por “La luz incidente”

- Mejor actor de reparto: Lautaro Delgado por “Gilda, no me arrepiento de este amor”

- Mejor guion original: Ariel Rotter por “La luz incidente”

- Mejor guion adaptado: Francisco Márquez y Andrea Testa por “La larga noche de Francisco Sanctis”

- Mejor ópera prima: “El invierno”, de Emiliano Torres

- Mejor documental: “Favio, crónica de un director”, de Alejandro Venturini

- Mejor audiovisual para plataformas digitales: “Nafta Súper”, de Nicanor Loreti

- Revelación Femenina: Rosario Shanly por “Juana a los 12”

- Revelación masculina: Valentín Greco por “Hijos nuestros”

- Mejor Fotografía: Guillermo Nieto por “La luz incidente”

- Mejor Montaje: Alejandro Brodersohn y Ernesto Felder por “Gilda, no me arrepiento de este amor”

- Mejor Sonido: Leandro de Loredo por “Gilda, no me arrepiento de este amor”

- Mejor diseño de arte: Alí Chen por “La luz incidente”

- Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez por “Gilda, no me arrepiento de este amor” y “Los inocentes”

- Mejor banda de sonido original: Mariano Loiácono por “La luz incidente”

- Mejor maquillaje y caracterización: Alberto Moccia por “Gilda, no me arrepiento de este amor”

- Mejor Cortometraje: “Error 404”, de Mariana Wainstein

- Película Iberoamericana: “El abrazo de la serpiente”, de Ciro Guerra (Colombia/Argentina)

- Mejor Película en Lengua Extranjera: “Carol” (EEUU), de Todd Haynes