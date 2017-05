Se separaron Federico Bal y Laurita Fernández

Federico Bal y Laurita Fernández blanquearon su romance en marzo pasado, luego de varias idas y vueltas. Sin embargo, la relación amorosa entre ellos terminó. ¿El motivo? Una infidelidad.

Ángel de Brito fue el encargado de anunciar la noticia en su programa Los ángeles de la mañana: "Hablé con uno de los dos y me contó qué pasó para que se separen. Una de las partes me dijo por qué tomó la decisión, uno dejó al otro y creo que no hay vuelta atrás".

"Ya no somos más novios", le confirmó este domingo la conductora del ciclo Combate al periodista. Además, la bailarina aseguró que el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri la había "decepcionado".