Se terminó el amor para Chano y Militta

La noticia de la separación de los dos rockeros tomó por sorpresa a todos. Ya se dejaron de seguir en las redes sociales

Ni el más pesimista pensó aventurarse a decir que el fin de la relación entre Chano Charpentier y Militta Bora llegaría tan pronto. A poco más de un mes de blanquear su noviazgo, tener un viaje de placer a España, mostrarse juntos en fotos que compartían en sus redes sociales y tener proyectos laborales juntos, la noticia de su separación deja mucha tela por cortar.

La bomba fue anunciada por Ángel de Brito, quien en su cuenta de Cloozup, una aplicación que los famosos usan para tener un intercambio más directo con el público, escribió: “Se terminó la relación. Chano y Militta dejaron de ser pareja. Se dejaron de seguir en las redes. Uno quiere seguir y el otro no. Fin de la canción”. El periodista no dio más detalles, pero el rumor que corre es que ella no está dispuesta a dar por terminado el romance, y apuesta a que un tiempo separados pueda volver a encender la llama.

Lo cierto es que Chano está pasando por una recaída en sus adicciones y tomó la valiente decisión de volver a la clínica Avril para rehabilitarse, de hecho se había especulado en las últimas horas con que la cantante tenía intenciones de internarse con él como acompañante. Sin embargo, nada de eso sucederá, y muchas personas creen que el problema de salud de Charpentier volvió a manifestarse desde que la rockera, y recientemente eliminada de Bailando 2016, entró a su vida.

Otros aventuran que esta separación es solo un truco publicitario para hacer un regreso triunfal en un reality show que la cadena MTV les propuso protagonizar a ambos. Pero que el músico la haya dejado de seguir, y borrara las fotos en las que se encontraban juntos, es toda una señal de que, por ahora, no habrá más canciones de amor entre los dos.