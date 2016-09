Se viene la resurección de Cristo

Mel Gibson confirmó que llevará adelante la segunda parte del filme que dirigió en 2004 sobre la historia de Jesús y que fue un éxito a nivel taquilla en todo el mundo

El actor Mel Gibson volverá a estar detrás de cámara para dirigir la secuela de La pasión de Cristo, estrenada en 2004, que llevará el nombre de La resurrección. Los rumores estaban dando vueltas desde el mes de julio, y finalmente la noticia fue confirmada por el propio Gibson.

“Estamos hablando de eso. Por supuesto, es un compromiso enor­me. No se titulará La pasión 2, se llamará La resurrección. Será algo grande y necesitaremos tiempo, porque no queremos hacer una representación sencilla de la misma, ya saben, leer lo que pasó. Eso no. Haremos una investigación profunda para entender su significado. Trabajaré con Randall Wallace”, adelantó el también productor de la cinta.

La pasión de Cristo fue escrita por el propio director junto con Benedict Fitzgerald y estuvo protagonizada por Jim Caviezel en el papel de Jesucristo. Una de las particularidades de esta película es que fue hablada totalmente en arameo, algo que no le impidió recaudar US$ 611 millones alrededor del mundo.

Randal Wallace, confirmado para escribir la historia, también trabajó con Gibson en la última cinta que dirigió, llamada Hacksaw Ridge, que se estrenará en noviembre.

Esta película es un drama bélico sobre la historia verídica de Desmond T. Doss (Andrew Gar­field), quien no quiso portar armas en el frente de batalla en Okinawa y salvó la vida de más de 75 hombres, acción por la que fue condecorado por el presidente Harry S. Truman luego de la Segunda Guerra Mundial. Además de Andrew Garfield, participarán de la cinta Vince Vaughn y Sam Worthington.