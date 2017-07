Sean Kingston, el músico elegido por Rihanna y Justin Bieber

El jamaiquino inició su carrera hace diez años con el hit Beautiful girls. Mientras prepara un nuevo álbum, el cantante habló con este medio sobre su carrera y lo que significó haber colaborado con artistas como Wiz Khalifa y Nicki Minaj

Ya pasó una década desde que Beautiful girls vio la luz y se convirtió en el sencillo con el que Sean Kingston saltó a la fama. La canción, que utiliza como base la música de Stand by me, compuesta por Ben E. King, fue la piedra angular en la carrera del jamaiquino, y al día de hoy le sigue dando réditos, con un videoclip que arrasa, sumando más de 250 millones de visitas.

Hoy, con 27 años, puede mirar hacia atrás y estar orgulloso del trabajo realizado, con colaboraciones con artistas como Justin Bieber, con quien grabó el tema Eenie Meenie, que forma parte de My world 2.0, el álbum debut del ícono del pop. También puede jactarse de haber hecho dos canciones con una referente del pop, Rihanna: What’s my name y Letting go, en el que también participó Nicki Minaj.

En diálogo con diario Hoy, Kingston hizo un repaso por su carrera musical, en la que compuso canciones con estrellas como Wiz Khalifa y el dúo puertorriqueño que conforman Wisin y Yandel. También hizo referencia a lo que será su próximo trabajo discográfico, en el que colaborarán artistas de la talla de Kanye West y se incluirán los temas que grabó con Bieber y Minaj.

—Empezaste muy joven, con tu hit Beautiful girls, ¿qué significa para vos ese tema?

—Fue la canción que comenzó todo, así que va a ser siempre muy importante para mí. Es increíble seguir subiendo a escenarios de todo el mundo, diez años después de haberla lanzado, y que los fanáticos sigan cantando cada una de las estrofas conmigo.

—En esta década trabajaste con muchos artistas reconocidos, ¿hay alguna de esas colaboraciones que hayas disfrutado más?

—Respeto a cada uno de los artistas con los que compuse alguna canción. No hay alguno que me guste más, ya que cada tema representa un punto en el que estaba en mi vida o en la música y para mí son todos igual de importantes.

—Tus videoclips tienen muchas visualizaciones en internet, con una gran presencia femenina en ellos, ¿por qué elegís hacerlos así?

—El género femenino es extremadamente importante para mí. Fui criado por mi mamá, una mujer muy fuerte, que como la matriarca de mi familia nos hizo crecer a mí y a mis hermanos respetando a las chicas. Agradezco cada día haber crecido con la influencia de mi madre y mi hermana en mi vida. Muchas de mis canciones le hablan a las mujeres, así que es muy importante que se puedan sentir identificadas con los videos.

—Estás preparando un nuevo álbum, ¿cuándo tenés pensado sacarlo?

—Actualmente estoy trabajando en un disco llamado Made in Jamaica (Hecho en Jamaica). Es una compilación de canciones ancladas en mi herencia jamaiquina. Son todos temas pop hechos con productores del país, a los que les agrego algunos samples (sonidos pregrabados).

—¿Qué le aconsejarías a los músicos que están empezando sus carreras?

—Que se mantengan auténticos, que no se conformen con nada y que nunca se rindan. El trabajo constante los va a llevar muy lejos.