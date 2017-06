Sebastián Ortega quiere dejar atrás su pelea con Tinelli

El hijo de Palito aseguró: “En algún momento estuve dolido”, y agregó que ya no piensa más en el tema. También aclaró que no se saludaron en la ceremonia de los Martín Fierro, “pero no porque nos hayamos evitado”

El productor del momento, Sebastián Ortega, quien acaba de ganar el Martín Fierro de Oro gracias a su última ficción, El marginal, habló de la pelea que alguna vez tuvo con Marcelo Tinelli. Tiempo atrás, el conductor y Ortega tenían una amistad que parecía inquebrantable, hasta que Tinelli comenzó un romance con Guillermina Valdes, la expareja del productor.

“Pasaron cinco años, pasó de moda este tema”, aseguró Ortega, quien también sostuvo que no le guarda ningún rencor al conductor de ShowMatch, sino que está concentrado en sus trabajos. “Estamos con tantos proyectos y están pasando cosas tan lindas que el rencor solamente te tira para abajo y te bloquea”, subrayó.

Durante la entrevista que brindó, aclaró que durante la entrega de los Martín Fierro no se saludaron pero que de ninguna manera fue porque hayan intentado evitarse. De hecho, contó que sí habló con Guillermina Valdes antes y durante la ceremonia, sobre todo por cuestiones referidas a los hijos que tienen en común.

Más allá de que ahora está todo bien con Tinelli, Ortega confesó: “En algún momento estuve más dolido que enojado”. Por supuesto, todo eso quedó atrás y ahora tiene en la mirada puesta en Underground, su productora.

El marginal tendrá segunda temporada

Mientras continúan los festejos, Pablo Culell, que produjo El marginal junto a Sebastián confirmó que ya comenzaron las tratativas para lo que será la segunda temporada. “Tenemos que cerrar contrato con las empresas pero hay muchas posibilidades de que se empiece a grabar en enero de 2018”, sostuvo el compañero de Ortega, que también reveló que la emisión volverá a ser a través de la TV Pública.