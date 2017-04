Shakira y Maluma llegaron a mil millones de reproducciones

Los colombianos son furor en internet. Chantaje se convirtió en la canción en español que más rápido logró esa cantidad de visitas

Una de las referentes de la música latina se unió con el cantante pop del momento y juntos lanzaron la bomba musical del verano pasado. Chantaje se publicó originalmente el 18 de noviembre de 2016 y a las tres semanas llegó al millón de reproducciones, siendo la canción en español que más rápido lograba esa cantidad de visitas en YouTube.

Ahora, se unieron al selecto grupo de los músicos de lengua castellana que llegaron a mil millones de reproducciones. Entre ellos están Enrique Iglesias, con Bailando, J Balvin, con Ay vamos, y Romeo Santos, con Propuesta indecente. Sin embargo, Shakira y Maluma tienen algo más para festejar. Es que, al igual que cuando llegó al millón de vistas, Chantaje volvió a ser la canción que más rápido se unió al anhelado club de los mil millones. “No puedo creerlo, los amo demasiado”, dijo Shakira en un video compartido en sus redes sociales, en el que estuvo acompañada por el director del videoclip.

Un ex-One Direction que se las trae en YouTube

Otro de los que está destinado a romper las marcas es el exmiembro de la banda juvenil británica One Direction, Harry Styles. El pasado viernes lanzó su primera canción como solista y en apenas tres días ya superó las doce millones de reproducciones.

El joven fue el último de los One Direction en encaminar su carrera en solitario y para su primer single trabajó con Jeff Bhasker, un productor que ya colaboró con el rapero Kanye West y la cantante pop Taylor Swift. El tema se llama Sign of the times y es el primer corte de difusión del álbum que está por lanzar Styles.