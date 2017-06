Shakira y sus temores de volver a la música

La diva pop, quien recientemenre lanzó su último material de estudio, El Dorado, reveló que habría dejado de cantar, de no ser por su pareja Gerard Piqué.

En una reciente entrevista con la edición italiana de la revista Vanity Fair, Shakira confesó que, tras ser madre por segunda vez en 2015, tuvo la tentación de retirarse de la música. “Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo”, dijo y agregó que en este punto, su pareja fue clave: “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me fuera de la música. Te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora salí y hacé lo que sabés hacer. Tenía razón, yo solo estaba asustada, aterrorizada”, aseguró la cantante.