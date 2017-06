“Si me pagan, hablo”

Así lo aseguró Natacha Jaitt, protagonista, junto al exfutbolista Diego Latorre, de los polémicos chats e imágenes que los vinculan sexualmente

El culebrón que involucra a Diego Latorre y Natacha Jaitt sigue siendo una de las comidillas de la farándula vernácula. Luego de que se conocieran los polémicos chats entre el exjugador y la actriz, muchas cosas se dijeron. Sin embargo, los protagonistas de esta historia no se ponen de acuerdo.

Por un lado, Jaitt contó que el material en cuestión le fue robado de su tablet e indicó que sin lugar a dudas los que aparecen en las imágenes son ellos. “Es la primera vez que me meto con alguien casado. No lo sé manejar”, dijo. “Lamento, Diego, que no me hayas llamado. Lamento, Topo Rizzo (periodista que dio a conocer los mensajes en cuestión), que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso, para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó”, agregó.

“Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar, pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego”, reconoció Jaitt y agregó tajante: “Si me pagan, hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara”.

Por otro lado, Natacha habló de su relación con Yanina Latorre, la esposa del exjugador y protagonista involuntaria de este entuerto y aseguró que “(con ella) tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en su contra”. Por su parte, la rubia panelista de Los ángeles de la mañana disparó: “Yo no estoy buscando nada, ni venganza ni nada. Estoy tratando de pasar este momento lo mejor que puedo, con humor, que es lo que me caracteriza. Yo no sirvo para llorar y estar de víctima por más que esté sufriendo”, y prometió hablar cuando estuviera lista.

“Yanina es parte del juego”

Si bien Diego Latorre continúa negando su participación en este escándalo, no pudo escapar de la prensa que lo abordó en la calle para preguntarle sobre el tema. “Está todo en manos de mis abogados, es un momento para la familia. No puedo agregar demasiado”, comentó el exfutbolista.

Al ser consultado sobre su relación con Yanina, el silencio de Diego y el tiempo que se tomó para contestar fueron llamativos. “Bien, ella es parte del juego”, arrojó dejando más dudas que certezas.

Cabe destacar que Latorre había dejado el asunto en manos de sus abogados Mauricio D’Alessandro y su mujer, Mariana Gallego. “Yo me desmarco porque no tengo nada que ver”, había dicho.

Según contó Gallego, iniciaron una medida cautelar “para el cese de la difusión de un material que solo persigue mortificar y generar daño (…) Hay que pensar en el perjuicio que se genera a dos menores de edad que, por ser adolescentes, no quedan al margen de lo que se dice en la prensa”, afirmó.