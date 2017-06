Si no te veo, felices fiestas: una obra sobre el fin del amor

Todos los domingos de junio se podrá ver en la ciudad esta pieza creada por Pablo Bellocchio. El director y dos de los protagonistas cuentan con qué historia se encontrará el público platense

Dentro del ciclo “Por la autopista”, todos los domingos de junio a partir de las 20, en la sala de 42 nº 671, entre 6 y 7, se presentará Si no te veo, felices fiestas, de Pablo Bellocchio, obra que fue seleccionada para el Festival Novísima Dramaturgia Argentina 2017. Esta pieza narra distintas historias de un grupo de personas atadas a un pasado sin resolver. La separación de Pablo y Adriana, que deja a ambos a la expectativa de volverse a encontrar, incide en la vida de los demás personajes, quienes deberán desan­dar un camino de decisiones postergadas. La pieza es actuada por Lucía Aduriz, Gimena Fuentes, Mariela Barcos, Fernando Del Gener y Jimena López. Los dos últimos, junto al director, visitaron la redacción de diario Hoy y dieron detalles sobre la puesta en escena.

—Pablo, escribiste la obra y la dirigís. ¿Cómo fue este proceso?

Pablo Bellocchio:—La obra tiene que ver con la melancolía, con tener la mirada puesta en esa decisión que uno tomó y que no sabe qué hubiera pasado si hubiera seguido. Me encontré ahí, me reí y para correrme de ese lugar, exorcizar la idea, arranqué a escribir la historia de Pablo y Adriana, más las aledañas que se fueron construyendo una vez que terminé de delinear ese primer relato.

El proceso fue muy lindo. Tuve listo el boceto general en 10 días de 20 horas diarias de escritura, incontables cigarrillos y así salió. A la hora de dirigir tomo el texto como si no fuera mío. Así, si tengo que descartar algo en el proceso de ensayo, lo hago, y va mutando. Ya está en la cuarta temporada y cambió mucho en la puesta y en los personajes, como así también creció en complejidad la construcción de cada rol. Cada uno tiene más aristas y detalles que en la primera temporada faltaban. Ese proceso vive en cada escena y muta con el trabajo de los actores.

Para las funciones de La Plata nos proponen un desafío, que es el de adaptarnos a un espacio nuevo, de reconstruir toda la puesta en escena, con un público nuevo. Veremos qué pasa y hacia dónde vamos.

—¿Cómo son los personajes?

Fernando Del Gener:—Interpreto a Pablo que, junto a Adriana, son una pareja que se separa en Año Nuevo. A partir de esta ruptura, se desarrolla el resto de la historia. Ellos quedan anclados en cómo hubieran sido las cosas si no se hubieran separado. Esa carga de nostalgia y de melancolía se empieza a trasladar al resto de los personajes. La obra funciona como un puzzle de distintas historias que se entrelazan.

Jimena López:—Mi personaje es Laura, la hija de Adriana. Esta surge en otro tiempo, porque la obra transcurre en cuatro momentos, entre mi presente y en el pasado.

—¿A qué herramientas apelaron para construir los roles?

FDG:—Me basé en mi historia personal, porque lo que sucede nos pasa a todos. Las parejas se terminan, se piensa qué podría suceder si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pablo es un enamorado del amor, tiene algo de no registrar a la otra persona y se engancha en un ideal que no es lo que sucede. Después, a todos nos pasa de preguntarnos cómo estuve con esa persona tanto tiempo. Ahí las cartas con las que jugás son las vivencias propias.

JL:—Un poco en pensar cómo es mi vínculo con mi madre en la obra. Entonces me pensé en la vida real, en mi hermana, en el vínculo con mi mamá y otros tantos no familiares. A partir de ahí hice una construcción de eso.

—¿Qué mirada tienen sobre la escena teatral actual?

PB:—Hay un montón de dramaturgia nueva, con escritores muy jóvenes y talentosos, con visiones estéticas frescas y distintas que conviven unas con otras. Hace años, los dramaturgos eran una especie de figura inaccesible, solo podías llegar a serlo si te consagrabas. Hoy uno puede arriesgarse a escribir sobre algo. Además, existen ofertas teatrales todo el tiempo.