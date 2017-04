Sigue la polémica por los cambios en la cúpula del Incaa

Luego de la renuncia de Alejandro Cacetta a la presidencia del instituto de cine por sospechas de corrupción, la industria salió en apoyo del exfuncionario y está en pie de guerra

La semana pasada comenzó una guerra que enfrenta al ministro de Cultura, Pablo Avelluto con los trabajadores y empresarios de la industria cinematográfica del país. El conflicto se inició, como contó este medio, luego de que un programa televisivo difundiera una denuncia que pesaba sobre el titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Alejandro Cacetta, quien había llegado en diciembre de 2015, con el aval de todo el sector y la recomendación de un paladín defensor en las redes sociales del Gobierno de Mauricio Macri, el director de cine Juan José Campanella.

Una vez que la sospecha de ilícitos se hizo pública, Cacetta renunció a su puesto, pero el colectivo del cine salió en su respaldo, a través de una asamblea que se llevó a cabo el jueves en el cine Gaumont, ubicado a metros del Congreso de la Nación. Allí resolvieron por unanimidad reafirmar la defensa de la Ley del Cine, que contempla la autarquía del Incaa y exigir la renuncia del ministro Avelluto “en tanto sus acciones recientes resultan incompatibles con la defensa del Cine Nacional”, según dicta el comunicado.

Las voces de Campanella y Adrián Suar, quien también apoya al Gobierno actual, cuestionaron fuertemente la decisión tomada. “Creo y confío en la honestidad, capacidad de trabajo y eficiencia de Alejandro Cacetta al frente del Incaa. Todo mi apoyo para él”, escribió El Chueco. El director ganador del Óscar fue un paso más allá y denunció un “carpetazo” al tuitear: “No hay una persona en la industria del cine, ni una, que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Cacetta. Horrible y torpe opereta”, sostuvo.

Luego, el cineasta mostró un comunicado firmado por la Industria Cinematográfica que defiende la honorabilidad de Cacetta, quien al renunciar afirmó: “Si hubo transparencia, fue en mi gestión”, y agregó que su salida fue por “diferencias con Avelluto”.

Esto obligó al titular de la cartera cultural a declarar que no dudaba de la honestidad del titular removido y que la decisión fue tomada en equipo por “algunos manejos poco claros que permanecían en el ente desde el kirchnerismo”, explicó. El nuevo presidente designado por Cultura es Ralph Haiek, quien previamente ocupaba la vicepresidencia.

Para hoy se esperan nuevos anuncios por parte de Avelluto y las autoridades sobre cambios en el Incaa. Además, habrá una asamblea a las 17 en el histórico cine del barrio de

Congreso. Allí se volverán a tratar los temas que preocupan a la industria, como la nueva Ley de Convergencia Digital, que se tratará en meses en el Congreso, ya que uno de los temores que tiene el sector es que esa ley “recorte hasta un 60% del financiamiento al Incaa, exonerando a empresas de cable para que no paguen sus licencias e impuestos, ya que cambiarían de servicios de comunicación audiovisual a telecomunicaciones”.

Los artistas no se quedaron afuera

Varios actores se unieron a los trabajadores del cine y se manifestaron en apoyo al Incaa y a la Enerc, la escuela de formación de profesionales del cine que depende del instituto. Entre ellos se encuentran

Natalia Oreiro, Jean Pierre Noher, Valeria Bertuccelli, Guillermo Pfening, Luisa Kuliok, Luis Ziembrowski, Juan Palomino, Ana María Picchio, Valentina Bassi, Julieta Cardinali, Eleonora Wexler, y varios más.

Guerra en la familia presidencial por las reformas en el cine

La hija del actor Alejandro Awada y sobrina de Juliana y Mauricio Macri, salió con los tapones de punta contra su tío político por el conflicto con el cine.

“Sí al cine nacional. Este Gobierno no seguirá haciendo desastres. Me cansé. Ya es mi límite”, tuiteó Naiara para sus miles de seguidores en la red social.

Después grabó un video en el que afirma: “Yo defiendo y apoyo al cine nacional. No a la interrupción del Incaa. Este Gobierno no se va a salir con la suya”, escribió. Además, en un video de Instagram que compartió, expresó: “Ayudanos a pelear por la cultura y por el cine. No a la destrucción del cine. No al vaciamiento del fondo cinematográfico de fomento. No a la supresión del canon. No a la destrucción de la cultura audiovisual. No a la destrucción del cine nacional. Sí al cine”.