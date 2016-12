Siguen las despedidas a Carrie Fisher

Steven Spielberg, George Lucas y Mark Hamill se refirieron a la partida de la mujer que se convirtió en un ícono imperecedero

La noticia sacudió al mundo, que se tornó un lugar mucho menos luminoso desde el martes, cuando la vida de Carrie Fisher se apagó a sus 60 años. Pero quizá en el recuerdo de sus colegas se pueda encontrar la fuerza necesaria para entender que el legado de la princesa Leia es mucho más fuerte que su partida.

Así lo piensa Steven Spielberg, socio y amigo de George Lucas, quien la conocía desde hacía 40 años, y que le encomendó trabajar en guiones de producciones suyas, como Hook. Al confirmarse la noticia, el mítico director la recordó con palabras sentidas: “Siempre admiré a Carrie. Sus comentarios siempre me hacían reír y me dejaban boquiabierto al mismo tiempo. Ella no necesitaba la Fuerza. Ella era una fuerza de la naturaleza, la lealtad y la amistad. La extrañaré mucho”.

Su compinche Lucas, el padre de esta criatura llamada Star Wars, que creció a niveles intergalácticos, también se refirió al espacio que su querida amiga ocupaba. “Carrie y yo hemos sido amigos casi toda nuestra vida adulta. Ella era extremadamente inteligente, una talentosa actriz, escritora y comediante, con una personalidad que todo el mundo amaba. En Star Wars fue nuestra gran y poderosa princesa, luchadora, sabia y llena de esperanza en un rol que era más difícil de lo que mucha gente podría pensar. Será extrañada por todos”, dijo el director de la trilogía original.

Su heredera en la pantalla, Daisy Ridley, no pudo contener el dolor y escribió en un escueto comunicado: “Estoy devastada por esta pérdida monumental. Qué suerte tuvimos todos de conocerla, es terrible que tengamos que decirle adiós”.

La emoción de su mellizo galáctico

Ni bien se supo la noticia, Mark Hamill dijo estar devastado. Luego de unas horas, lo corroboró al escribir en su cuenta de Facebook: “Nunca es fácil perder a alguien tan vital e irremplazable como un miembro de la familia. Pero esto me parte el corazón. Carrie era una persona única, que nos pertenecía a todos, le gustara o no. Ella era nuestra princesa, maldita sea, y la actriz que la personificó fue una mujer independiente, furiosamente divertida, hermosa e iba tanto de frente que se llevó el aliento de todos nosotros. Era determinada y tenía una gran fuerza, pero también una vulnerabilidad que te hacía desear lo mejor para ella, que fuera feliz. Tuvo un rol crucial en mi vida personal y profesional, ambas hubiesen sido mucho más vacías sin ella. Agradezco por la sabiduría, la risa, el cariño e incluso esa mier... autoindulgente que mi melliza espacial me dio a través de los años. Gracias, Carrie. Te amo, Mark”.

Tristeza: murió Debbie Reynolds

La estrella de Hollywood, madre de Carrie Fisher, había sido internada en la tarde del miércoles por una descompensación mientras se encontraba en la casa de su hijo, Todd Fisher, quien finalmente confirmó el deceso de la artista.

Según el portal TMZ, Debbie, de 84 años, falleció de un infarto. “Ahora está con Carrie y todos tenemos roto el corazón”, dijo su hijo al trascender la noticia. Además, detalló que el estrés por la muerte de Carrie habría sido demasiado.

Reynolds era una mimada de Hollywood y una de las grandes actrices de la meca del cine. Protagonista de Cantando bajo la lluvia, junto a Gene Kelly, estuvo nominada al Óscar por su interpretación en The unsinkable Molly Brown.