Silvina Luna anunció su separación definitiva con El Polaco





En medio de lo que parecían ser nuevas idas y vueltas en la relación, Silvina Luna se encargó ayer de dejar en claro que la separación con El Polaco es definitiva. Durante la gala de sentencia del programa de ShowMatch, la modelo confirmó que ya no hay vuelta atrás en el distanciamiento, y dio algunos de los motivos que llevaron a cortar con seis meses de intenso amor.

"La realidad es que estuvimos seis meses que teníamos criterios en común de lo que queríamos compartir y proyectar, y cuando eso dejó de suceder, cuando nos fuimos por caminos diferentes, decidimos cortar”, explicó Luna, quien se mostró algo afectada por la decisión.

“Yo lo quiero mucho, realmente deseo que él esté bien y que sea feliz, pero decidí que quiero seguir mi camino. Sé lo que quiero, yo quiero formar una familia, lo tengo muy claro, y él está en otra frecuencia y tiene otras cosas en su cabeza. No lo digo mal, cada uno puede elegir, él dice que no sirve para estar en pareja y lo respeto, pero yo me abro y dejo su camino libre, porque a mí me estaba haciendo muy mal", expresó en el piso de ShowMatch.

"El anillo se lo mandé en una bolsa, vino a buscar unas bolsas y se lo metí entre unas llaves", concluyó Luna para despejar cualquier duda.