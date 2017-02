Silvina Luna habló de la relación de su ex con Barby Silenzi

Durante cuatro años, la vedette y el disc-jockey, Manuel Desrets mantuvieron una relación sentimental que terminó a principios de 2016. Desde ese entonces, la ex-Gran Hermano decidió viajar por el mundo y se radicó en New York para mejorar el idioma inglés.

En diciembre pasado, ella regresó a la Argentina, sin sospechar que encontraría el amor gracias a su trabajo en Abracadabra, la comedia que protagoniza en Villa Carlos Paz. Entre sus compañeros de elenco se acercó al Polaco y el flechazo fue inminente.

Sin embargo, días atrás la noticia explotó cuando Manuel Desrets fue visto bailando muy acaramelado junto con Barby Silenzi en la fiesta de la revista Gente en Mar del Plata. Marcela Tauro fue quien tomó una postal de este momento y la publicó en su cuenta de Instagram.

La bailarina del Bailando 2016 aclaró en una entrevista que no mantiene una relación con el DJ: “Con Manuel bailamos toda la noche y después nos fuimos a un boliche. Pero no pasó más que eso, divertirnos. Es divino. Además de buena onda.Yo no le sigo la vida a Silvina Luna. No tenía idea de que él fue su novio. Para mí era un chico que conocí esa noche”.

Tras el estallido mediático, Silvina Luna fue abordada por la guardia periodística y puso luz sobre su situación amorosa actual: “Estoy en otra historia. A Manuel lo quiero mucho y le deseo lo mejor. No me molesta para nada. ¿Por qué debería molestarme?”.

Además, agregó que su actual novio le dijo que Barby fue solo una compañera de trabajo. Y deseó buenos augurios a su exnovio: “Ojalá Manuel sea feliz con Barby o con quien sea. No pasa nada. Realmente estoy en otra y pasando una buena temporada”.