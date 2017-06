Silvina Luna le contestó a Valeria Aquino, la ex del Polaco

Las mujeres en la vida del Polaco no paran de tirarse dardos. Primero, Valeria Aquino había dicho: “Me molesta que la gente quiera hacerse la madre de mi hija. Madre hay una sola y soy yo”, en clara referencia a Silvina Luna.

Finalmente se vino la respuesta de la ex-Gran Hermano al decir: “Es un rol que no me corresponde y nunca me haría cargo”. Yo soy la mujer de Ezequiel (El Polaco), las nenas vienen a casa, y trato de que haya un ambiente amoroso. Una mujer trata de ser la mejor para su hombre, siempre”.