Sofía Clérici, polémica en las redes sociales

La modelo publicó una polémica imagen en su cuenta de Instagram besando un revólver, junto a la frase “Power is everything for me (el poder lo es todo para mí). Que sigan hablando al pedo. Si quiero me saco fotos con una ametralladora también, porque me gusta ir al Polígono a practicar tiro”.

Inmediatamente, sus seguidores en la red social no tardaron en responder negativamente. “No hay necesidad” y “No hace falta que arruines tu belleza con esa cosa en la mano”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven.