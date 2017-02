Sofía Pachano, indignada con Rial

Al conductor le había sorprendido la actitud de la actriz, al negarse a hablar sobre el hurto que sufrieron algunos miembros de la obra El otro lado de la cama, cuando dos menores ingresaron a la zona de camarines y sustrajeron pertenencias personales de los actores Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez. Les robaron sus smartphones, además de una suma de dinero cercana a los 10.000 pesos. Vázquez había hecho alusión al suceso cuando finalizó la función. Pero, pese a esto, la actriz se rehusó a dialogar con la prensa.

“En este caso, Sofía Pachano no quiere hablar con la prensa, aunque no hay riesgo de que le preguntemos nada. No tiene que ver con la tragedia familiar de Nico. No entiendo esta posición tonta de algunos artistas. Esto de que No hablo, no hablo, no hablo. Vas a necesitar un montón de otras oportunidades para hablar”, argumentó Rial con su lengua filosa.

Con respecto a estas declaraciones, Sofía manifestó: “Lamento que Jorge me haya acusado particularmente a mí, ya que yo siempre hablé con Intrusos, hasta de temas gravísimos de mi familia. Me he sentado y hablado de todo. Siempre puse la cara”, y luego agregó indignada: “Recuerdo que ellos me invitaron para hacer un móvil hace unos días atrás y me lo cancelaron después. Creo que no me merezco que Jorge haya sido tan duro conmigo, yo ya les pedí disculpas”.