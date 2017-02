Sole Fandiño: “René tuvo que remarla por dos años”

La actriz, casada con el exitoso músico y líder de Calle 13, contó cómo hizo el padre de su hijo Milo para conquistarla. Una historia de amor con una impronta bien millennial

En 2009, René Pérez, conocido como Residente, el cantante de Calle 13, banda de Puerto Rico, estaba en Buenos Aires, y se obsesionó con una joven de un afiche publicitario en la calle. Era Soledad Fandiño, que en marzo próximo estrenará su nueva novela, Fanny, la fan, que irá por Telefe. Ella contó cómo Twitter fue el fruto de una relación que se celebró en el altar en 2013 y un año después se completó con la dicha del nacimiento de su hijo, Milo.

“El primer contacto fue por Twitter. Yo puse una frase de René, de la canción La vuelta al mundo, que me encantó: Si quieres un cambio verdadero, camina distinto. Cuando al rato revisé, él me estaba siguiendo y me había escrito un mensaje privado, y charlamos de teatro y cine. Después me empezó a invitar a los recitales cuando tocaba en la Argentina. Él me decía: ¿Por qué no venís con tus amigas? Pero ahí yo estaba medio golpeada por la vida, por un desamor, y le decía que no. Luego yo cerré mi

Twitter, tuve otra relación, y él también”, empezó contando Fandiño, y hasta ahí parecía que no había amor. Posteriormente, continuó: “René la remó. Después de dos años, yo estaba terminando una obra de teatro y me llegó un ramo de flores enorme, invitándome a tomar un jugo de naranja sin hielo. Me decía que me invitaba a los shows y que yo no iba nunca. Yo no sabía si era él o un loco que escribía haciéndose pasar por él. Me decía también que un jugo de naranja no hace mal. Hasta que un día mi amiga me dijo: René puso en Twitter: Un jugo de naranja sin hielo. ¡Es él!. Al otro día le contesté que no creía que fuera peligroso, y desde ahí no nos separamos más. Me cambió la vida”.