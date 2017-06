¿Solo un susto? La sorpresiva internación de Carmen Barbieri

La actriz debió ser internada de urgencia ayer por la mañana debido a un cuadro de abdomen agudo. Aparentemente, Carmen comenzó a sentir dolores muy fuertes desde el martes a la noche, lo que motivó que decidiera internarse.

“Juan, pasé una muy mala noche. Ayer estuve con el estómago muy hinchado, mucho dolor, voy a llamar a la ambulancia porque no puedo ni respirar del dolor. Voy a suspender todo. Estoy en la cama, asustada, me revienta el estómago. Estoy asustada, no sé qué tengo”, se la escuchó decir a Carmen en un audio que le mandó a un colaborador.

Sobre la salud de Barbieri, su hijo, Fede Bal, indicó que “los médicos dicen que no es grave, es un tema de divertículos en los intestinos. Ella está bien, pero preocupada porque tenía compromisos laborales”.

Además, Fede contó que Carmen está acompañada por sus amigos y que tras ingresar a la guardia la trasladaron a una habitación, donde se quedará para que le realicen más chequeos y puedan mantenerla en observación como precaución.

Cabe destacar que las primeras versiones en cuanto a la salud de la artista señalaban que los problemas se habían originado en torno al consumo de unas pastillas para adelgazar que Barbieri había comenzado a ingerir y de las cuales decía que le habían brindado grandes resultados.