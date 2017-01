“Somos como novias sin sexo”

Andrea Rincón habló de los rumores que la vinculaban con Julieta Ortega y descartó completamente que sean pareja. “Con Julieta somos como novias sin sexo, nos reímos mucho, cumplimos el rol de pareja, nos cuidamos como si fuésemos novias, pero sin nada”, contó la pulposa morocha que trabajará bajo las órdenes de Sebastián Ortega en Un gallo para Esculapio, en Telefe.

Sin embargo, la joven contó que lo que la une a Julieta no es común. “Ten­go amigas de toda la vida, pero lo que me pasa con Julieta no me pasa con nadie, nos queremos mucho, sentimos mucho amor una por la otra”, comentó Rincón. ¿Qué pasará allí?