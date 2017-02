“Soy una apasionada de mi profesión, que hace 35 años me da trabajo”

En plena temporada teatral con Acaloradas, Patricia Echegoyen conversó con diario Hoy sobre lo que le depara este 2017

De jueves a domingo, el Teatro Regina de Capital Federal se aclimata, y cuando se abre el telón aparecen cuatro actrices que le proponen al público repensar algunos de los grandes dramas de la mujer. “Estamos muy contentas, porque agarramos una obra que tenía unos añitos y con un trabajo exhaustivo la aggiornamos y le pusimos mucha de nuestra impronta. Ahora no habla solo del tránsito a la menopausia”, afirmó Pata Echegoyen, quien agregó: “Me encanta cómo queda parado el género”.

—¿Cómo les está yendo?

—El público es alucinante, estamos muy felices y teniendo buenas críticas; superamos nuestras expectativas. El equipo de trabajo también es excelente, nos apropiamos del texto y Acaloradas ahora refleja toda la problemática de la mujer, los puntos importantes de su vida en los que tiene que tomar decisiones, pegar volantazos, separarse. Son cuatro tipos de personas: la que defiende el matrimonio a ultranza, el personaje de Emilia Mazer; la eterna amante que nunca se comprometió con ningún hombre, en la piel de María Fernanda Callejón; el rol de Gabriela Sari, que representa a otra generación, una mujer que se está por casar; y el mío, que se acaba de separar y su marido la dejó por una pendeja.

—¿Qué te gusta en particular de tu papel?

—Hago de la típica mujer de 50 que acaba de ser abandonada por su hombre, pero no lo puede asumir. Me encanta hacer el papel de perdedora. Interpreto a la madre de Gabriela Sari, que ya fue mi hija en Por amor a vos (2008) y por eso tengo una amistad con ella. Lo bueno es que ya está todo trabajado.

—¿Qué se plantearon con esta historia?

—Quisimos dar un mensaje más esperanzador para la mujer y me gusta cómo queda parada. Sale empoderada y el resultado me enorgullece.

Por el momento, Acaloradas es una comedia que no tiene fecha para realizar una gira, pero por supuesto, no la descarta. “La gente necesita divertirse, distraerse y en la obra se nota eso, nos está yendo muy bien”, sostiene con honra Echegoyen.

El horizonte laboral de Pata

Si bien la actriz afirma: “El teatro me encanta, lo amo, me gusta el proceso del ensayo, lo que pasa con el público y el ritual detrás de ir a verlo”, no es la única tarea que le tocará en este año. Este 2017 significará el regreso de la intérprete a una tira de Pol-ka, tras casi ocho años fuera de sus ficciones.

—Contanos sobre el nuevo unitario en el que vas a participar.

—Acabo de firmar el contrato. Voy a hacer de madre de Natalie Pérez y Marcela Kloosterboer. Ya leí el primer libro y estoy muy contenta con lo que se viene. La televisión también me encanta, no soy de las que reniegan de ella, tenemos un romance, aunque lamentablemente en los últimos años estuve menos, por las giras teatrales y algún programa que no salió, pero siempre me mantuve relacionada.

—Trabajo nunca te faltó…

—Soy una apasionada de mi profesión, por suerte hace 35 años que trabajo, y nunca me faltó. Solo descansé cuando me lo propuse.

—¿Y hacer cine?

—Quizás es lo que menos hice y lo que más me gustaría, pero soy de las que dice que cada cosa viene en un determinado momento por algo. Este año toca televisión y teatro, está buenísimo. No podría hacer algo más, porque no lo realizaría del todo bien.