Squarzon, sobre su infidelidad: “Me pongo en su lugar y yo no hubiera perdonado”

En medio del escándalo por infidelidad, el empresario y Amalia Granata, embarazada de seis meses, posaron para la revista Caras en un nuevo intento de resaltar que se mantienen unidos frente a la adversidad y las terceras en discordia.

Squarzon decidió romper el silencio y hablar en profundidad de su infidelidad con Paula Linda. “Creo que se hizo mucho daño, sobre todo a ella que es mamá de dos criaturas, se habló de más y se dijeron cosas que no son verdad”, comenzó. “Estoy en un momento de autocastigo, me replanteo lo que hice todo el tiempo y me siento en deuda con ella. Sé que la amo y al mismo tiempo me doy cuenta de que no la cuidé. La pasé mal y la sigo pasando mal a una semana de todo lo que viví. Y a medida que transcurren los días, me sigo angustiando”, confesó Squarzon.

“Ella me perdonó porque hay amor y porque en estos seis meses que estamos juntos formamos una familia increíble. Yo ya estuve casado antes, seguí todo lo políticamente correcto al pie de la letra y sin embargo no funcionó”, declaró sobre su pasado con la modelo Soledad Solaro. Además, reveló detalles del momento en que confrontó a Granata. “Yo le dije dame uno o dos días que acomodo mis cosas y me voy. No me esperaba la respuesta y el perdón de ella (...) Yo me pongo en su lugar y no hubiera perdonado”, reconoció.