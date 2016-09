Squarzón y sus mujeres





Luego del descubrimiento de la infidelidad de la pareja de Amalia Granata, apareció una cuarta persona en discordia

Tres son multitud y cuatro ni qué hablar. Luego de que el sábado por la noche Amalia Granata descubriera que su novio, Leonardo Squarzón, la estaba engañando con Paula Andrea Snijur, una joven empresaria textil, surgieron nuevos rumores de una cuarta persona en discordia.

La polémica se desató en los medios cuando se difundieron los chats y las imágenes de Squarzón con Paula en donde aparecen muy acaramelados. Confirmada la infidelidad y teniendo en cuenta que Granata, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, aceptó las disculpas de su pareja y decidió darle otra chance al amor, las nuevas versiones de otra mujer podrían atentar contra esta decisión.

Según trascendió, la otra mujer llamada Bárbara Geréz, compartió con Ángel De Brito los chats en donde habría sido seducida por el hombre en cuestión. De acuerdo a las capturas que De Brito mostró en Los ángeles de la mañana, Squarzón se contactó con la tal Bárbara para establecer algún tipo de encuentro. Cada vez que la mujer le preguntaba por su estado civil, él le respondía que no tenía ningún tipo de compromiso. La charla continuó hasta el pasado viernes, cuando Bárbara le dijo que sabía que no solo estaba en pareja con Amalia sino que también estaba esperando un hijo con ella. Sin embargo, él afirmó tener una relación muy relajada y “no hacer pública su vida privada”.

Picante testimonio

Mientras surgía la posibilidad de otras mujeres, Paula, la joven que desató el escándalo decidió romper el silencio y hablar con la prensa sobre la relación que mantiene con el empresario gastronómico. Además, aprovechó para arrojarle “palitos” a Granata.

“Quisiera meterme debajo de la tierra como el avestruz y no salir hasta que pase la bomba. Yo, sinceramente, no pertenezco a los medios y no me interesa exponerme, y menos de esta forma. Que se digan tantas cosas feas, que no me conocen… Yo soy una persona que toda la vida estuvo casada, después tuve mi desliz y ya no estoy con él hace dos años. Era un empresario serio, lo ayudé muchísimo con su emprendimiento urbanístico, me dejó re bien, no necesito nada de nadie, no necesito robarle a nadie (sic)”, declaró Paula en un audio difundido en Nosotros a la mañana.

Luego, sin pelos en la lengua, agregó: “Yo a Leo lo conozco hace un montón y sé que es una persona buena. Yo no estuve viviendo en la Argentina, así que no sé de los programas ni nada. Me lo reencontré acá, me comentó lo de Granata y me dijo que no estaba con ella, pero que era un caballero y que se iba a hacer cargo del bebé. Él está muy al pendiente, está viviendo a dos cuadras. El sábado me llamó muy angustiado porque se supo esto, y sabía que lo iba a perjudicar mucho. Me dijo que por un tiempo no iba a hablar conmigo para evitar quilombos; y eso es lo que él lamenta muchísimo, me lo dijo casi llorando. A mí también me duele porque estaba re bien con él. Además me dijo que Amalia sabía que él estaba con otra persona y que estaba todo más que bien. No entiendo esto de tercera en discordia o la tro... que busca fama”.

Recordemos que Amalia declaró que se había enterado de la infidelidad el sábado. “Cuando una productora de Implacables me envió las fotos y los chats lo hablé con Leo, se los envié y vino a casa. Hablamos muchas horas. No gritamos, no peleamos, estoy más allá de eso. Me contó todo lo que pasó. Nunca lo saqué de mi casa, nunca le revisé el celular”, había dicho la periodista. Luego señaló: “Se equivocó, como pasa en el 99 por ciento de los matrimonios, pero la vamos a pelear”.

La confesión tras el “desliz”

Luego de que la ex del Ogro Fabbiani le enviara los mensajes y las fotos comprometedoras a su pareja, el empresario le pidió disculpas. “Me equivoqué. Fui infiel, tuve un desliz”, le confesó a Granata.

Sin embargo, Paula dio una contraversión de los dichos de Amalia. “El sábado hablamos y estábamos muy tristes por todo esto. Yo le creo a Leo porque lo conozco, a Granata no la conozco. Ni él casi la conoce. Los dos estamos mal. Él me dijo que yo no conocía este mundo, que no sabía las mentiras que iban a decir de él, que lo van a hacer mie... Y me dijo que la mina es muy jodida y por eso me quiere cuidar. Ahora está muy triste porque no me va a poder llamar”, destacó la mujer.

¿Cómo seguirá esta novela?