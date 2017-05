Star Wars tuvo su jornada de celebración

Cada año, el cuatro de mayo se conmemora la saga más importante y querida de la historia del cine

La razón de por qué los 4 de mayo se celebra el #StarWarsDay (“Día de Star Wars”) tiene que ver con la frase más famosa de la saga: “May the force be with you”, que se traduce en castellano como: “Que la fuerza te acompañe”. Es que en inglés “May the 4th”, la fecha en cuestión, es decir 4 de mayo, se pronuncia igual que el comienzo de la popular línea.

Durante la jornada de ayer, varias estrellas y famosos hicieron publicaciones con respecto a esta celebración. Entre ellos, Mark Hamill, quien en la saga encarna al maestro jedi Luke Skywalker, compartió varios tuits alusivos en su cuenta. Entre ellos, hubo uno en el que invitaba a los fanáticos a ser parte del estreno de Episodio VIII: los últimos Jedi, que llegará a los cines el 14 de diciembre de este año. La invitación fue en el marco de una acción benéfica que incluye paseos por el Rancho Skywalker, que es la base de George Lucas, visitar el set de filmación y tener la chance de aparecer en el filme del joven Han Solo, que se estrena el año próximo.

Otro que no quiso perderse la celebración fue el actor Val Kilmer, gran fanático de la saga galáctica, quien decidió compartir una imagen con el característico sable láser .

Cambio de androides

Recientemente, Rian Johnson, el director de Los últimos Jedi (que se estrenará en diciembre próximo) contó que le pidió un cambio al director J. J. Abrams para el final de El despertar de la fuerza: “Le pregunté si R2D2 podría irse con Rey (Daisy Ridley) y que BB-8 (el nuevo androide) se quede atrás con los rebeldes. Originalmente, iba a ser BB-8 quien iba a ir con Rey, lo que tiene sentido para la historia. Pero pregunté: ¿Podés cambiar los androides?, y él accedió”.