Stranger things: grandes noticias

Los hermanos Duffer dieron detalles sobre la nueva temporada, en la que conoceremos más de Eleven, el personaje favorito de 2016. Además, diez condiciones para ser amigos de los jóvenes

El avance a cuentagotas de Stranger things que Netflix estrenó en el Super Bowl fue un éxito tal que los creadores tuvieron que dar más detalles sobre lo que acontecerá a partir del 31 de octubre, cuando se estrenen los nueve capítulos de la segunda temporada.

Matt Duffer, uno de los creadores, confirmó que Eleven (Millie Bobby Brown) volverá en la segunda entrega. “Quiero que la gente sepa que está de vuelta y es un personaje importante, pero sin saber cómo o por qué”, comentó el cocreador de la serie. Además, la propia Brown confesó que indagarán en el pasado de Eleven: “Entraremos en su historia y su pasado. Sabremos de dónde viene y cómo llegó al mundo”.

Duffer también comento que Will Byers (Noah Schnapp), “al parecer, está viendo imágenes del Otro Lado. La pregunta es si son reales o no”, y confirmó que Sean Astin (Samsagaz Gamyi en El señor de los anillos) será el novio de Wynona Ryder en esta segunda entrega.

Normas para ser parte

Todos queremos ser amigos de los chicos de esta serie, y para eso pusieron diez condiciones que son las siguientes:

“Nunca acudas a un pijama party sin comida”, “si tu amigo es capturado por el Demogorgon, nunca pares de buscarlo”, “tenés que saberte toda la letra de Should I stay or should I go, de The Clash”, “si tenés superpoderes tenés que salvar a un amigo de caerse en un precipicio”, “no hay que ser cool”, “bajo ninguna circunstancia dejes a alguien solo sentado en una piscina”, “si la peluca te queda bien, usala”, “obligatorio saber andar muy bien en bicicleta”, “las luces de navidad se permiten todo el año”, “si tus amigos tienen flashbacks de otra dimensión, mirá la segunda temporada de Stranger things”.