Subastarán el último álbum inédito de Michael Jackson

El próximo 19 de julio se realizará una invaluable subasta para los coleccionistas fanáticos de Michael Jackson. Se trata de un trabajo discográfico inédito, que se transformó en el último material del ícono del pop.

El álbum cuenta con doce canciones de gran calidad sonora, de las cuales tres ya fueron publicadas: Monster, Breaking news y Keep your head up. Para aquellos interesados en participar en la puja por el disco, el piso para ofertar comenzará en 50.000 dólares, aunque según estiman los organizadores, la casa Gotta Have Rock and Roll, el precio final podría alcanzar el millón de dólares.

Hay que destacar que aquel afortunado que se quede con el disco será el dueño del material, pero no de los derechos. Por eso, el comprador tendrá prohibida la distribución de los doce temas que lo componen.