Suben a Youtube 14 canciones inéditas de Luca Prodan

La hermana del fallecido líder de Sumo subió a la reconocida plataforma audiovisual una serie de temas que tenía guardados desde hace años "sin saber que hacer con ellos"

Andrea Prodan subió gratuitamente a Youtube 14 canciones inéditas grabadas por su hermano Luca Prodan, vocalista y líder del emblemático grupo Sumo, poco antes de su muerte, ocurrida el 22 de diciembre de 1987.

A 64 años del nacimiento de Luca, Andrea explicó que tuvo "esos temas todos estos años sin saber qué hacer con ellos. Nunca habían sido editados, porque realmente no tienen dueño. Nunca me pareció oportuno hacerlos conocer por razones legales, de respeto y por el resto de la banda, pero me parece que ha pasado mucho tiempo y está lindo pensar que se pueden liberar como unos pajaritos que salen de su jaula".

"Van a poder escuchar algunas cosas que ya conocen en otras versiones y algunos temas completamente inéditos, que fueron grabados poco antes de la muerte de Luca, como para un posible futuro disco de Sumo", detalló la mujer en un video donde cuenta toda la historia en torno a estos inéditos.

"No los tomen demasiado en serio pero… Luca era un tipo que no se dejaba de tomar mucho en serio", añadió Andrea que también subió nuevas versiones de clásicos de Sumo como "Estallando desde el Océano" y "Fiebre". El también actor y músico cerró su video con la frase: "Feliz cumple Luca y siempre muchas gracias a todos por este hermoso regalo que nos siguen haciendo a los Prodan. Gracias y buena escucha",

Uno de los videos titulado "Ginebra con Soda" permite escuchar a Prodan charlando con la dueña de un bar cercano a su casa, mientras que en el experimento "La canilla torcida", Sumo hace una parodia del "Ping Pong" de preguntas y respuesta del ya extinto ciclo televisivo Feliz Domingo, donde la banda toco alguna vez.

¡ATENTOS, FANS! La hermana del fallecido líder de Sumo compartió los temas que tenía guardados desde hace años https://t.co/4EBk718icS — Diario HOY (@diariohoynet) 18 de mayo de 2017