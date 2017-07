Susana, sobre el drama entre Gasalla y Fátima: “No fue una polémica”

Con esas palabras, la diva de los teléfonos desdramatizó la situación de conflicto que vivieron Antonio Gasalla y Fátima Flórez, la flamante nueva incorporación del ciclo.

“(A Gasalla) le dije: No podés irte porque te amo y te extrañaría mucho”, reveló Susana luego de que trascendiera que el humorista quería renunciar al ciclo. “Es una cuestión de no mezclar el humor, son celos”, sintetizó la diva ante la pregunta sobre los motivos del malestar del humorista, que pidió no compartir más el sketch con Flórez.

Sucedió que Fátima interpretó a Cristina Fernández de Kirchner cuando Jorge Lanata visitó el programa. Opacado por la presencia de la imitadora, Gasalla le pidió a la producción que ella no esté más en el sketch.