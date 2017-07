Susana, sobre las polémicas en su programa: “Un poco, me enojé”

El ciclo que conduce Susana Giménez ha sido el más polémico en años debido a las idas y vueltas de la producción, el ego de Antonio Gasalla con respecto a la participación de Fátima Flórez, y además, el domingo pasado la diva vivió un momento de incomodidad durante un paso de comedia con el trío Midachi, y su presencia fija en el programa se puso en duda.

Pero lejos de querer que la polémica se apodere de su programa, Susana habló de la interna entre sus humoristas y no ocultó el fastidio con su producción y reconoció los errores que cometieron: “Un poco, me enojé. ¡Porque soy demasiado perfeccionista para quedar como una boluda! Me pusieron mal unos carteles: que me despida de los invitados (Carla Peterson y Martín Lousteau), que se queden, que se levanten... En fin, cosas del vivo”.

Por otra parte, la diva se refirió a las internas entre sus humoristas: “La verdad es que jamás me molesté con Antonio. Él quiere ser el único humorista en el sketch de la empleada pública, que es su creación, ¡pero fue él quien sugirió traer a Fátima! No sé, trataremos de que ella tenga un segmento propio. Pero que no siga sumando porque si tengo que actuar con cada uno, me hacen trabajar el triple”, se quejó Susana sobre la riña entre ambos. ¿Podrán resolver los problemas?