“Tenemos una gran televisión y ojalá haya más producciones nacionales”

En diálogo con este medio, Marcelo De Bellis, reconocido por su interpretación de Dardo Fuseneco en Casados con hijos, habló sobre la pantalla chica y su actualidad laboral

Nacido en Buenos Aires, Marcelo De Bellis es un actor, comediante, profesor y director de teatro argentino. Forjó su carrera en el Conservatorio de Arte Dramático y logró perfeccionarse con otros artistas como Agustín Alezzo y Norman Briski. Tiempo después, el actor comenzó a trabajar en el under, a dar clases de teatro y a participar como humorista en los primeros años de VideoMatch. Sin embargo, la popularidad llegó con su trabajo en la versión argentina de Casados con hijos, ficción en la que interpretó a Dardo Américo Fuseneco, en una actuación que le valió la nominación a los Martín Fierro. El programa tuvo dos temporadas, se convirtió en un fenómeno televisivo y, hasta el presente, es repetido en diferentes franjas horarias.

En la actualidad, Marcelo De Bellis forma parte de una obra de teatro y se encuentra próximo a comenzar el rodaje de una ficción de Quique Estevanez.

Durante una charla con este medio, el actor se expresó sobre el inicio de su carrera, la relación con los colegas y los proyectos para este año.

—¿Cómo decidiste ser actor?

—Me acerqué a la actuación cuando estaba en la escuela secundaria y me uní a un grupo de teatro que estaba conformado por chicas y chicos de varios colegios. Años después, me anoté en el Conservatorio de Arte Dramático. El teatro es mi preferido porque es la base de la formación de los actores, justamente la institución donde estudié esta maravillosa profesión te prepara para ser un intérprete sobre las tablas. Si bien admito que la televisión tiene su encanto, el teatro tiene la magia del aquí y el ahora.

—Durante tu carrera, ¿lograste entablar amistades con tus colegas?

—He tenido la dicha de hacer varios amigos. Por ejemplo con Diego Pérez nos conocimos estudiando teatro. Guillermo Francella es otro gran amigo que sigo frecuentando. Lo mismo puedo decir de Alejandro Fiore, Damián De Santo, Peto Menahem. Son muchos.

—¿Qué vínculo construiste con el público?

—Puedo decirte que te asocia a momentos lindos y divertidos. Las demostraciones de afecto son constantes, siempre las recibo con mucha alegría y son momentos maravillosos. Sin embargo, nunca me propuse actuar para construir una relación con el público, si no, sería una persona carente de afecto. No tiene que ver con un objetivo o propuesta determinada pensar si me van a querer o no. Obviamente hago mi trabajo por una vocación y la gente te lo devuelve en la calle, lo cual es muy gratificante. Además, uno se debe al público, que es el que consume y paga las entradas.

—¿Cuál es tu mirada de la televisión actual?

—Considero que tenemos una gran televisión y ojalá que haya más producciones nacionales. Los contenidos realizados en nuestro país son excelentes y no tenemos que envidiarle nada a nadie. Tenemos un amplio abanico de ofertas en programaciones que pueden satisfacer a diferentes públicos. Además, están las opciones que se emiten por los canales de cable. Antes, una novela hacía 30 puntos de rating, como sucedió con ¡Grande, Pa! o con Casados con hijos, pero ahora ocurre que los programas del Prime Time no llegan a los 11 puntos. Me parece que tenemos una linda televisión.

—¿Cuál es tu situación sentimental?

—Estoy muy bien, muy feliz. Con mi pareja preservamos nuestra intimidad y tratamos de no exponernos demasiado. Ambos trabajamos en el medio y conocemos los “vicios”.

—¿Cómo continúa este año laboral?

—Estoy muy tranquilo con mi carrera y con todo lo que se viene. Este verano formé parte de El quilombero, una obra que tuvo mucho éxito en Carlos Paz. Fue dirigida por Arturo Puig y compartí escenario con Nicolás Cabré y Diego Pérez, entre otros. Además, estoy haciendo Como el culo, una comedia que está a cargo de Manuel González Gil y tiene un elencazo. Después, en junio empiezo a rodar una ficción de Enrique “Quique” Estevanez. Se trata de un culebrón con pasos de humor, donde van a estar Miguel Ángel Rodríguez, Manuela Pal y Sebastián Estevanez. Se emitirá en el Prime Time por Telefe, a mediados de año o a principios de 2018, eso tiene que definirse.