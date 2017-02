The Batman no inicia: otra vez, sin director

A una semana de haber arreglado, Matt Reeves se bajó del proyecto. Empiezan a pensar en sucesores: ¿puede quedar a cargo un uruguayo?

Warner Bros. y DC habían convencido al responsable de la secuela de El planeta de los simios confrontación (2014), en plena instancia de postproducción de War of the planet of the apes, para dirigir The Batman, pero poco y nada duró el encanto. The Hollywood Reporter aseguró que una fuente cercana a los estudios encargados de la película confirmó que las negociaciones se habían encallado.

A esta altura de la historia, el guión de Ben Affleck, el principal responsable de las demoras y quien después de una serie de ataques de histeria terminó abandonando la dirección, y Geoff Johns, uno de las cabezas de DC, pareciera condenado a no ver nunca la luz. Antes de que Matt Reeves fuera elegido, Ridley Scott y Fede Álvarez, el uruguayo que escribió y dirigió No respires (2016), eran las opciones que se barajaban, y que podrían, ahora, volver a sentarse en la mesa de las negociaciones.

En este sentido, en IMDB, el sitio web por excelencia con las fichas técnicas de las películas hechas y por hacer tiene a Álvarez como la persona escogida por Warner Bros y DC.

El director vio como su carrera daba un salto muy importante en 2013, cuando Sam Raimi (Evil Dead) vio Ataque de pánico, un cortometraje realizado por el uruguayo, decidió contratarlo y con un presupuesto de apenas diez millones de dólares logró darle vida a No respires.

Por el lado de DC, The Batman no es la única piedra en el zapato de los productores. Algo similar está sucediendo con The Flash, que tiene fecha de estreno en 2018, pero tampoco logra convencer a un director para hacerse cargo del guión.