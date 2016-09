The Beatles, siempre vigentes

Este viernes se estrena un documental sobre la gira interminable de los “fabulosos cuatro” entre 1962 y 1966. Además de la serie en Netflix, habrá relanzamiento de un álbum en vivo

A cincuenta años de la última presentación en vivo de la banda de rock más grande de todos los tiempos, el ganador del Óscar, Ron Howard, estrenará este viernes en Estados Unidos y Gran Bretaña el documental Eight days a week - The touring years (Ocho días a la semana, los años de gira).

El filme se centrará en los años en que los cuatro de Liverpool actuaban casi todas las noches, y se iban convirtiendo en una leyenda. El documental comienza con el histórico momento vivido el 9 de febrero de 1964, cuando se presentaron en el show de Ed Sullivan, que setenta y tres millones de espectadores vieron en sus televisores y les daría el salto definitivo a la fama. Luego, se verá un racconto sobre los más de 160 conciertos en quince países. Los amantes de The Beatles estarán contentos con los testimonios y las imágenes nunca vistas hasta ahora, las intervenciones de los miembros del grupo e incluso de los fanáticos de ese momento. La mala noticia para los argentinos es que aún no hay fecha de estreno aquí.

Serie para niños y más

La marca beatle no se detiene. Es así que Netflix lanzó Beat bugs, una serie animada para niños cuyos capítulos y personajes están inspirados en canciones de los británicos. Cada envío tiene la interpretación de grandes cantantes como Eddie Vedder, Sia, Pink, Chris Cornell y Regina Spektor.

Además, los fans podrán obtener una remasterización del clásico disco en vivo The Beatles - Live at the Hollywood Bowl, y aseguran que se podrá oir con tanta definición que será lo más cerca a haber estado allí. Como nota de color, le agregaron cuatro temas que no estaban en el original editado en 1977.