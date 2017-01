“Tiene excesos, por eso empeora”, dijo la ex de Fede Bal

Tamara Gala, quien fue pareja del hijo de Carmen Barbieri, dio detalles sobre los problemas que aquejan al excampeón del Bailando

Si faltaba una voz para hablar del verano agitado que está teniendo Federico Bal era el de su expareja, Tamara Gala. El muchacho se peleó en un local de comidas rápidas, se le declaró públicamente a Laurita Fernández y luego se enojó con la negativa. Además, se peleó con Julia Mengolini.

Sin duda, el muchacho no quiere quedarse atrás y seguir generando tapas a raíz de escándalos. Sin embargo, quienes vienen atrás de él tampoco se quedan cortos. Tal es el caso de Gala, que en 2012 fue protagonista de un fugaz y encendido romance con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, que este año está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra Sálvese quien pueda.

La vedette contó cómo fue tener una relación con el actor. “Yo conozco al Fede anterior, no al de ahora. A mí nunca me pegó, aunque sí tuvo hechos violentos siempre. Cada vez que íbamos a boliches, se armaba. Fede era celoso, pero yo no le daba ningún motivo. Me revisaba el teléfono, estaba todo el tiempo así. Si bien a mí nunca me maltrató, con los mensajes de texto sí era bastante cabrón. Tiene como esa doble cara, siempre la tuvo”, comentó la joven, tratando de diferenciar su relación de la que el muchacho tuvo con Barbie Vélez, con quien tiene una causa en marcha por violencia de género.

Según la experiencia de la mediática: “Cuando una persona tiene demasiados excesos, y se van prolongando, esa persona em­peora, no evoluciona. Me gustaría que Federico tuviera una persona que lo quiera al lado, creo que es porque está muy solo”.

Estas declaraciones abren un manto de preocupación sobre el intempestivo Fede.