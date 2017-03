Tini Stoessel festeja sus 20 años de gira por Europa

La joven estrella pop se encuentra realizando su primer tour a nivel mundial, en el que presenta su álbum solista debut

La reconocida artista Martina Stoessel, que se hizo popular gracias a su rol como Violetta en la ficción juvenil argentina que se transmitió por Disney Channel, cumple hoy dos décadas. Sin embargo, no habrá lugar para festejos tradicionales, ya que la joven se encuentra de gira por Europa. Cuenta con unos días de descanso entre su reciente fecha en Madrid, donde comenzó el Got me started tour, y Stuttgart, una de las cuatro ciudades alemanas por las que pasará.

La artista, que le disputa el título de reina pop a Lali Espósito, (la supera en seguidores en Instagram), tendrá un trimestre muy cargado. Visitará Italia, Hungría, Polonia, Austria, Suiza, Francia y Bélgica, cerrando el tour con una presentación doble en Frankfurt el 6 de mayo.

¿Cuándo será el turno de la Argentina? La joven estrella estará cantando en el Teatro Gran Rex el 13 de julio, una semana antes de que comiencen las vacaciones de invierno. Mientras tanto en sus redes sociales pueden apreciarse las fotos de su último recital en España.

Está a punto de cumplirse un año desde que Stoessel dejó atrás a Violetta, cuando finalizó el ciclo con la película estrenada en 2016, titulada Tini: el gran cambio de Violetta. Al mes siguiente, llegó su álbum debut, Tini, y en julio lanzó el primer videoclip del disco: Great escape.

Fue recién en octubre de 2016, a través de Instagram, que la cantante anunció que daría comienzo a su primera gira internacional, el Got me started tour que constará de 21 presentaciones entre marzo, abril y mayo.